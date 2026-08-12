Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.810,43 %0,77
        DOLAR 47,7577 %0,10
        EURO 55,1276 %0,05
        GRAM ALTIN 6.764,54 %0,90
        FAİZ 41,59 %-0,10
        GÜMÜŞ GRAM 101,77 %2,47
        BITCOIN 63.766,00 %0,11
        GBP/TRY 64,5734 %0,17
        EUR/USD 1,1538 %-0,03
        BRENT 89,15 %0,27
        ÇEYREK ALTIN 11.060,02 %0,90
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ziraat Bankası aktif büyüklüğünü 9.1 trilyon TL seviyesine taşıdı

        Ziraat Bankası aktif büyüklüğünü 9.1 trilyon TL seviyesine taşıdı

        Ziraat Bankası, 2026 yılının ikinci çeyreğinde de kesintisiz büyümesini devam ettirerek aktif büyüklüğünü 9.1 trilyon TL seviyesine taşıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 11:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ziraat Bankası aktif büyüklüğünü 9.1 trilyon TL seviyesine taşıdı

        Ziraat Bankası, 2026 yılının ikinci çeyreğinde de kesintisiz büyümesini devam ettirerek aktif büyüklüğünü 9.1 trilyon TL seviyesine taşıdı. Benimsediği müşteri ağırlıklı bilanço stratejisi ile temel bilanço kalemlerinde istikrarlı ve dengeli gelişimini sürdüren Banka, yılın ilk yarısında ulaştığı 74.2 milyar TL tutarındaki net kar ile özkaynaklarını güçlendirmeye, başta ana misyonu olan tarımın finansmanı olmak üzere, yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye devam etti.

        Ziraat Bankası yılın ilk yarısında gerek yurt içi gerekse yurtdışı hizmet ağında sürekli olarak büyüyen finansal kapsayıcılığını geliştirmek üzere yatırımlarına devam ederken, ulaştığı yaklaşık 26 milyon aktif mobil bankacılık müşterisi ve geniş ürün seti ile müşterilerinin ihtiyaç duyduğu her an finansal ihtiyaçlarını karşılamaya devam etti.

        Uygulanmakta olan OVP ile uyumlu olarak benimsediği seçici kredi politikası ile başta tarım olmak üzere, kritik önemdeki birçok sektöre öncelikli olarak destek veren Banka, 2026 yılının ilk yarısı itibariyle nakdi kredi hacmini 4.9 trilyon TL, gayrinakdi kredi hacmini 2 trilyon TL olmak üzere toplam kredi hacmini yaklaşık 7 trilyon TL seviyesine taşıdı. Bankanın uyguladığı makro ihtiyatı politikalara uyumlu kredi politikası doğrultusunda TL kredilerin toplam krediler içindeki payı yüzde 66 olarak gerçekleşti.

        REKLAM

        Banka, kredi büyümesini kesintisiz olarak sürdürmenin yanında; benimsediği etkin kredi değerlendirme süreçleri ve etkin risk yönetimi politikası ile takip oranının yüzde 1.9 gibi sektörün oldukça altında bir oranda gerçekleşmesini sağladı.

        Ana fonlama kaynağını 5,7 trilyon TL'yi aşan tabana yaygın mevduat ile oluşturan Banka; küresel belirsizliklerin baskın olduğu ikinci çeyrekte de yurtdışı fonlama tarafında aktif pozisyonunu korudu. Hali hazırda ulaşılan çeşitliliği yüksek ve maliyet etkin mevduat dışı fonlama yapısını, değişen koşullara rağmen aktif bir şekilde yöneterek uluslararası bankacılık alanında da Bankacılık sektörünün lideri olmaya devam etti.

        Geleneksel bankacılık anlayışının ötesinde tarım ekosisteminin en temel stratejik çözüm ortağı olarak konumlanan Ziraat Bankası bu dönemde de; mekanizasyon, tarıma dayalı sanayileşme, verimlilik ve gıda güvenliği odaklı projeleri bütüncül bir yaklaşımla desteklemeye devam etti.

        Banka bu dönemde de, Kırsal kalkınmaya, kadın ve genç çiftçilere, kooperatifleşmeye, karbon ayak izini azaltan çevreci uygulamalara, ulusal gıda arz güvenliğine ve kırsal ekonomiye sağladığı katkıyı artırmaya devam ederek, tarım kredisi hacmini 2026'nın ilk yarısında 1 trilyon TL seviyesine ulaştırdı.

        REKLAM

        Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 2026 yılı ikinci çeyrek sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "2026 yılının ikinci çeyreği; küresel ölçekte belirsizliklerin devam ettiği, sıkı parasal koşulların ve bankacılık sektöründe yükselen fonlama maliyetlerinin kârlılık ile özkaynaklar üzerinde belirgin bir baskı oluşturduğu zorlu bir dönem olmuştur. Bu konjonktürde Bankamız; güçlü finansal yapısı, yaygın hizmet ağı ve proaktif bilanço yönetimi sayesinde son derece başarılı bir performans sergilemiştir. Bu dönemde aktif büyüklükten kredilere, mevduattan özkaynaklara ve dijital bankacılığa kadar birçok temel alanda sektöre yön veren ve liderliğini açık ara sürdüren banka konumumuzu pekiştirdik. Jeopolitik ve ekonomik dengelerin yeniden şekillendiği bu dönemde, yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı merkeze alan anlayışla Türkiye'nin önünde oluşan yeni fırsat alanlarını en etkin biçimde değerlendirerek; ülkemizin stratejik önceliklerine katkı sunmaya devam edeceğiz. Yurtiçindeki açık ara güçlü konumumuzu sürdürürken, uluslararası alanda da yeni coğrafyalarda büyüyoruz. Nihai hedefimiz; Ziraat'i yalnızca Türkiye'nin değil, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde de güven duyulan, referans alınan markalarından biri haline getirmektir. Dünyada çok önemli ekonomik dönüşümün yaşandığı ve rekabetin yeniden tanımlandığı bu dönemde üreticimizi, ihracatçımızı, girişimcimizi faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz."

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
        Numan Kurtulmuş'tan çerçeve yasa değerlendirmesi
        Numan Kurtulmuş'tan çerçeve yasa değerlendirmesi
        Motorinde ÖTV düzenlemesi
        Motorinde ÖTV düzenlemesi
        Parkta çıkan kavga vahşetle sonuçlandı!
        Parkta çıkan kavga vahşetle sonuçlandı!
        Italiano'dan Trossard kararı!
        Italiano'dan Trossard kararı!
        Çarpıcı El Nino açıklaması: Son 150 yılın en şiddetlisi!
        Çarpıcı El Nino açıklaması: Son 150 yılın en şiddetlisi!
        Kıvanç'tan sosyal medya kararı
        Kıvanç'tan sosyal medya kararı
        "Ligin en az gol yiyen takımı olacak"
        "Ligin en az gol yiyen takımı olacak"
        Evlendiler
        Evlendiler
        Ofisine döndü, gözlerine inanamadı! Yaban arıları 1 metrelik yuva kurdu
        Ofisine döndü, gözlerine inanamadı! Yaban arıları 1 metrelik yuva kurdu
        Talisca, Alex'in rekorunu kırdı!
        Talisca, Alex'in rekorunu kırdı!
        Caddeye adı verildi
        Caddeye adı verildi
        Bodrum'da jetski faciasında dram!
        Bodrum'da jetski faciasında dram!
        Galatasaray Lisesi'ne geçişte sınav şartı
        Galatasaray Lisesi'ne geçişte sınav şartı
        Sürpriz aşk
        Sürpriz aşk
        Dusan Vlahovic İstanbul'a geliyor!
        Dusan Vlahovic İstanbul'a geliyor!
        Taksiciler aracı kıskaca aldı! Trafikte tehlikeli anlar!
        Taksiciler aracı kıskaca aldı! Trafikte tehlikeli anlar!
        Ayva dalı cinayeti!
        Ayva dalı cinayeti!
        Booking gibi yabancı konaklama platformlarına 'şartlı' yeşil ışık
        Booking gibi yabancı konaklama platformlarına 'şartlı' yeşil ışık
        İklim krizi solunum hastalıklarını tetikliyor! Başvurular yüzde 20 arttı
        İklim krizi solunum hastalıklarını tetikliyor! Başvurular yüzde 20 arttı