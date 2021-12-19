'Ekonomik ve finansal istikrar acilen tesis edilmeli'

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Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nden (KAGİDER) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler hem firmalarımız hem de hanehalkı tarafından endişe ile takip edilmekte ve özellikle kurdaki artış firmalarımızın önünü görme kabiliyetini önemli ölçüde kısıtlamaktadır. Uygulanan düşük faiz yüksek kur politika bileşimine dayalı politika faizi indirimlerinin ticari kredi faizlerini önemli ölçüde aşağı çekmediğini gözlemliyor, TCMB müdahalelerine rağmen devam eden kur artışının enflasyonu çok yüksek seviyelere taşıma riskinin olduğunu görüyoruz. Bu durum firmalarımızın, çalışanların ve toplumun her kesiminin alım gücünün hızla erimesine neden olmaktadır.

"EKONOMİK VE FİNANSAL İSTİKRAR ACİLEN TESİS EDİLMELİ"

Kur oynaklığı ve enflasyon artışı firmalarımızın fiyatlama kabiliyetlerini önemli ölçüde kısıtlamaktadır. Bunun ekonomide bir ani durma eğilimine dönmemesi için ekonomik birimlere ve uygulanan politikalara olan güvenin tesis edilmesi, ekonomik ve finansal istikrarın acilen tesis edilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda ekonomi yönetiminden beklentimiz kur artışının ve enflasyondaki yükselişin önüne geçecek sıkı para politikası uygulamasına geçilmesi, katma değerli üretim ve ihracata dayalı ekonomiye geçişin daha kademeli bir şekilde planlaması, bir yol haritası halinde iş dünyasının bilgisine sunması ve uygulamada bu tür istikrarsızlıklara izin vermemesidir. Aksi takdirde iş dünyasında telafisi mümkün olmayan kayıpların yaşanması söz konusu olacaktır."