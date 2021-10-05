AA

Türkülere konu olan turnalar, yaşam alanı olarak seçtikleri Erzincan'daki Ekşisu Sazlığı'nda Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerince uydu takip cihazıyla izlenerek korunuyor.

AA'nın haberine göre Munzur ve Keşiş dağları arasındaki ovada yer alan ve 14 yıl önce ulusal öneme haiz sulak alan ilan edilen 8 bin 755 hektarlık sazlık, iklim ve bitki örtüsü çeşitliliğiyle 52 sürüngen ve memeli ile 149 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Nesli tehlike altındaki kuş türlerinin göç sırasında konaklama alanı olarak kullandığı, kuluçkaya yattığı ve kışladığı sazlık bölgenin büyük bölümünün bataklıktan oluşması ise göçmen kuşlara yırtıcılara karşı doğal koruma alanı oluşturuyor.

Görevlilerce yapılan gözlemler ve halkalama çalışmalarında sazlıktaki kuş türlerinin her geçen gün arttığı, başta turnalar olmak üzere bazı kuşların, güvenli ortamı, iklim şartlarının elverişliliği ve beslenme kaynaklarının zenginliği dolayısıyla bölgeden genellikle göçmediği tespit edildi.

Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdür Vekili Kadir Kahraman, Ekşisu Sazlığı'nın Doğu Anadolu'nun hayvan varlığı açısından en zengin alanlarından olduğunu söyledi.

Sazlıkta yaptıkları gözlemlerde yaban hayatının envanterini tuttuklarını aktaran Kahraman, şöyle konuştu:

"Ekşisu Sazlığı'nda varlığını sürdüren gerek turnalar gerekse nesli tehlike altındaki diğer türler şube müdürlüğümüzce koruma altındadır. Burada yaşayan canlıları sürekli gözlemleyerek envanterlerini yapıyoruz ve sonuçlarını genel müdürlüğümüze bildiriyoruz. Burada hayvanların popülasyonlarının artış veya azalış eğiliminde olup olmadıklarını gözlemleyerek korumada ne kadar başarılı olduğumuzu da görebiliyoruz. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda buradaki turnalar ve diğer hayvanların popülasyonlarının arttığını ve korumada başarılı olduğumuzu görebiliyoruz."

Kahraman, başta turnalar olmak üzere göçer olan birçok kuş türünün sazlık alanda yerleşik yaşamı tercih ettiğini dile getirdi.

Ekşisu'nun büyük bölümünün bataklık olması dolayısıyla kuşlar için doğal koruma alanı oluşturduğuna vurgu yapan Kahraman, şunları kaydetti:

"Burada turnaların ve diğer kuş türlerinin barınması, beslenmesi ve üremelerinde temel etken, sazlığın çeşitli yerlerinden çıkan maden suyunun kışın ılıman bir iklim etkisi oluşturması ve bataklık olması. Bölgenin bataklık olması nedeniyle özellikle kurt ve tilki gibi yırtıcı türler alana giremedikleri için burası kuşlara bir yaşam alanı oluşturuyor. Aynı zamanda bataklıklar besin yönünden en zengin alanlardır. Kuşlar burada güvenli şekilde beslenip üreyebiliyor, ayrıca bizim burada yaptığımız koruma çalışması ve bölge halkının da turnalara karşı hassas davranmasından dolayı bazı turnalarımız burada 12 ay yaşamını sürdürüyor."

SAZLIKTAKİ TURNALAR HALKALANIP TAKİBE ALINDI

Kahraman, turnaların halkalama çalışmasıyla sürekli takiplerinde olduğunu belirterek, "Göç döneminde alanda 60 kadar turna saydık. Üreme döneminde ise 5 çift turna tespit ettik. Burada bulunan turnaların Ulusal Turna Eylemi Planı kapsamında halkalama çalışması yapılıyor. Halkalama çalışması yapılan turnalardan bazılarına da uydu takip cihazı takılarak hayvanların göç edip etmediklerini, göç edenlerin de hangi güzergahları izlediklerini tespit ediyoruz."

Kuş gözlemcileri ve doğa fotoğrafçılarının 12 ay boyunca sazlığı ziyaret ederek fotoğraf çektiklerini anlatan Kahraman, bunun da ekoturizme ve bölgenin gelişmesine katkı sağladığını sözlerine ekledi.