Sosyal medyadan tartıştığı kadını iş yerine çağırdı! Sonrası korkunç! 0:00 / 0:00

İHA

Elazığ'da dün, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Şehit Mimar Fethi Mehmet Bakar Sokak’ta insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, A.S. (28) ile D.S. (21) sosyal medya üzerinden tartıştı. Ardından A.S., D.S. ismindeki kadını konuşmak için sokak üzerinde bulunan marketine çağırdı.

KADINI BACAKLARINDAN VURDU

İHA'da yer alan habere göre D.S. yanına 3 kişiyi de alarak çağırdığı markete doğru gitti. A.S. de marketin dışına çıkarak tabanca ile kadına ve yanındakilere ateş etti. Kadın, bacaklarından yaralanırken yanındakiler yara almadan kurtuldu.

YARALI KADIN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.