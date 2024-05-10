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        Haberler Gündem Elazığ'da teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Güncel haberler

        Elazığ'da teröristlere ait malzemeler ele geçirildi

        Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 20:43 Güncelleme: 10.05.2024 - 20:43
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        Teröristlere ait malzemeler ele geçirildi
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        Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün ilçenin Görese Dağı bölgesinde, bölücü terör örgütüne yönelik "Şehit Jandarma Er Süleyman Akan-09 Operasyonu" düzenledi.

        Operasyonda, geçmiş yıllarda bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen mağara tespit edildi.

        Mağarada yapılan aramada, silah, mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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