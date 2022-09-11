Elazığ'da bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da elektrik panosu üreten fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan elektrik panosu üreten fabrikada, trafo patlaması sonucu yangın çıktı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.







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