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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Keban Kaymakamı Akbulut, Gökbelen köyünü ziyaret etti

AA

Keban Kaymakamı Akbulut, Gökbelen köyünü ziyaret etti

ELAZIĞ (AA) - Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Gökbelen köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Akbulut, Gökbelen köyü muhtarı Salih Doğan ve köylülerin talep ve sorunlarını dinledi.

Köyde vatandaşlar ile sohbet eden Akbulut, "Elimizden geldiği kadar bütün köylerimizin ihtiyaçlarını ve sorunlarını gidermek için vatandaş ziyaretlerine devam edeceğiz. Köylerimizin sorun ve ihtiyaçlarını yerinde inceleyerek çözüme kavuşturacağız." dedi.

Akbulut'a ziyaretinde, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erdoğan Hanay, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır ve İl Meclis üyesi Veysel Fırat da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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