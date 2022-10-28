Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 25 zanlı tutuklandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 132 şüpheliden 25'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde asayiş ve şok uygulaması gerçekleştirildi.

Ekipler, son bir haftada düzenledikleri uygulamalarda çeşitli suçlardan 132 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kayıp olarak aranan 4 kişi ailelerine teslim edildi.

Uygulamalarda, 2 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 12 mermi, 44,1 gram esrar, 224 uyuşturucu hap, 1,5 litre sahte alkol, motosiklet, inşaat malzemesi ve bakır banyo kazanı ele geçirildi.

Çalıntı motosiklet, inşaat malzemesi ve bakır banyo kazanı sahiplerine teslim edildi.

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