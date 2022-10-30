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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çölyaklı öğrencilere okul kantinlerinde glütensiz gıda desteği

AA

Çölyaklı öğrencilere okul kantinlerinde glütensiz gıda desteği

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Elazığ'da hayata geçirilen projeyle çölyak hastası öğrenciler için okul kantinlerine glütensiz gıda ürünleri ücretsiz bırakılarak sağlıklı beslenmelerine katkı sağlanıyor.

Genel merkezi Elazığ'da bulunan Çölyak ve Glütensiz Beslenme Derneği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen ve ilk olarak Elazığ'da uygulanmaya başlanan proje kapsamında kent genelinde ilköğretim ve ortaöğretimde okuyan 200 öğrenciye, okul kantinlerinde glütensiz ürünlere erişimleri için 2 haftalık gıda desteği sağlandı.

Çölyak ve Glütensiz Beslenme Derneği Genel Başkanı Rıdvan Fırat, AA muhabirine, Elazığ'ın yanı sıra Giresun, Bingöl, Mersin, Adana, Hakkari, Erzurum'daki 300 çölyaklı öğrenciye de ulaştırılmak üzere glütensiz gıda ürünlerini gönderdiklerini belirtti.

Glütensiz gıdaların normal gıdalara göre daha pahalı olduğunu, bu nedenle ailelere destek olabilmek amacıyla ürünlerin ücretsiz olarak öğrencilere verildiğini anlatan Fırat, "Elazığ'da 200 öğrencimize iki haftalık glütensiz ürünlerini ücretsiz verdik. Bu projenin Türkiye genelinde uygulanmasını ve tüm çölyaklı öğrencilerimizin bu ürünlerden eğitim döneminde faydalanmasını istiyoruz. Çünkü glütensiz ürünleri bulmak gerçekten çok zor." diye konuştu.

- "Bu şimdiye kadar çölyaklı çocuklarımız için hayaldi"

Daha önce uygulamaya koydukları proje kapsamında çölyaklı öğrencilere glütensiz tost yapımı için şehirdeki 130 okul kantinine tost makinesi ve bıçak seti hibe ettiklerini anımsatan Fırat, hedeflerinin çölyaklı öğrencilerin okullarında daha sağlıklı ve rahat şekilde beslenmelerini sağlamak olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kantinlerden glütensiz ürün alan çocuklarımızın buradaki mutluluğunu gördük. Bu şimdiye kadar çölyaklı çocuklarımız için hayaldi çünkü kantinlerde glütensiz ürün bulamıyorlardı. Kantinde arkadaşları gibi sıraya girip bir şey alamadıkları için bu durumdan psikolojik olarak da etkileniyorlardı. Onlara bu imkanı sürekli sağlarsak çocuklarımız psikolojik olarak daha rahat hisseder, eğitimlerinde daha başarılı olurlar."

- "Her teneffüs rahatlıkla bu ürünlere ulaşabilecekler"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul sağlığı uzmanı Suat Toksöz ise çölyaklı öğrencilerin arkadaşları gibi okul kantinlerinden faydalanabilmelerini, psikolojik etkisinden dolayı çok önemsediklerini vurguladı.

Veliler ile görüştüklerinde çölyaklı çocuklarının okul kantinlerinden arkadaşları gibi bir şey alamadıkları için üzüntü duyduklarını söylediklerini aktaran Toksöz, şunları kaydetti:

"Bu proje sayesinde çocuklarımız her teneffüs rahatlıkla bu ürünlere ulaşabilecekler. Bu projeyle amacımız çölyaklı çocuklarımızın da diğer öğrenciler gibi okul kantinlerinden yararlanmasını sağlamak. Beslenme konusunda yaşadıkları sıkıntılar yüzünden derslerinden geri kalmalarını, yetersiz kalmalarını istemiyoruz. Bu çocuklarımızın da normal öğrenciler gibi kendileriyle ilgili besinlere rahatlıkla ulaşabilmeleri için projeyi destekliyoruz."

Çölyak hastası 9. sınıf öğrencisi Ceren Çelik de projeyle kantinden glütensiz bisküvi, cips ya da kraker alabileceğini öğrendiğinde sevinç duyduğunu belirterek, "Kantinden bizler herhangi bir şey alıp yiyemiyorduk, glütensiz ürün bulamıyorduk. İyi ki bu proje oldu. Arkadaşlarımla kantinde oturup aldığım bisküviyi yedim, çok mutlu oldum." dedi.

5. sınıf öğrencesi Demirhan Erdoğan da projenin devam etmesini istediğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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