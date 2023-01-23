Elazığ'da 140 deprem konutu ve 96 iş yeri için kura çekildi

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da depremlerde evleri ya da iş yerleri ağır hasar gördüğü için yıkılan hak sahibi vatandaşlar için 140 konut ve 96 iş yerinin kura çekimi yapıldı.

Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 ve 27 Aralık'ta merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğündeki depremlerin ardından evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Depremde evleri ağır hasar gördüğü için yıkılan hak sahibi vatandalar için kent merkezindeki rezerv alanlarda 140 konutun, iş yerleri yıkılan vatandaşlar için de 96 iş yerinin kura çekimi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleştirildi.

Programa, Vali Ömer Toraman da katıldı.

Kura çekimi sonuçlarının Elazığ Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün https://elazig.afad.gov.tr internet adresinden ve sosyal medya hesaplarından ilan edileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.