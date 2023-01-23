Elazığ'da iş yerindeki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir iş yerinden telefon çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Nailbey Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde duran şüpheli, vitrinde bulunan cep telefonunu alarak uzaklaştı.

Telefonun yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerası kaydını izledikten sonra durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri şikayet üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, iş yerinin önüne gelen şüphelinin vitrindeki cep telefonunu alıp iş yerinden uzaklaşması yer aldı.

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