Elazığ'da 335 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı
Elazığ'da 335 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Elazığ'da 335 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde gerçekleştirilen uygulamaya, 335 personelden oluşan 68 ekip katıldı.
Ekipler, 1769 kişiyi kontrol etti, 324 araç, 80 umuma açık iş yeri, 20 metruk bina ile 13 park ve bahçede denetim yaptı.
29 araca idari para cezası uygulanan denetimlerde, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 5 kartuş, muşta, kesici alet, 18,68 gram esrar ve 9 sentetik ecza ele geçirildi, 1 araç trafikten men edildi.
Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.