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        Elazığ Emniyet Müdürlüğü filosuna katılan 18 yeni araç hizmete girdi

        Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere filosunu genişleterek 18 yeni aracı törenle hizmete aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 13:18 Güncelleme: 03.11.2023 - 13:18
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        Elazığ Emniyet Müdürlüğü filosuna katılan 18 yeni araç hizmete girdi
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        Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere filosunu genişleterek 18 yeni aracı törenle hizmete aldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde yapılan törende, yeni alınan araçlar için kurban kesildi ve dua edildi.

        Daha sonra filoya katılan araçların anahtarları görevli polislere teslim edildi.

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