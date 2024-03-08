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        Elazığ'da silah ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da, silah ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 14:29 Güncelleme: 08.03.2024 - 14:45
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        Elazığ'da silah ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
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        Elazığ'da, silah ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, tespit edilen 3 şüphelinin üst aramasında ve ellerindeki kolilerde 10 ruhsatsız tabanca ve 10 şarjör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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