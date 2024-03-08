Elazığ'da asayiş operasyonlarında 19 firari hükümlü yakalandı
Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında 19 firari hükümlü yakalandı.
Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında 19 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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