GÜNCELLEME - Elazığ'da silah ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
Elazığ'da, silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Elazığ'da, silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, tespit edilen 3 şüphelinin üst aramasında ve ellerindeki kolilerde 10 ruhsatsız tabanca ve 10 şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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