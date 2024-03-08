Elazığ'da "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

Elazığ Valisi Ömer Toraman başkanlığında "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen programda Vali Toraman, kent genelinde 2024 yılının ilk iki ayında meydana gelen asayiş olayları, yürütülen operasyonlar ve çalışmalara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Toraman, kentin huzur ve güvenliği için bir taraftan önleyici kolluk hizmetlerini yürütürken diğer taraftan suçluların yakalanmasına ve suç olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimat ve takipleriyle emniyet ve asayiş hizmetlerini etkin bir şekilde yürütmek için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde güvenlik güçlerinin özveriyle çalışma yürüttüklerini kaydeden Toraman, bu yılın ilk iki ayında gerçekleşen asayiş olaylarının bir önceki yıla göre yüzde 10 azaldığını bildirdi.

Toraman, şöyle konuştu:

"İlimizde 1 Ocak 2024'ten itibaren ilk iki aylık dönemde 286 önemli asayiş olayı meydana gelmiştir. 2023 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında mala karşı işlenen asayiş olaylarında yüzde 1, kişilere karşı işlenen asayiş olaylarında ise yüzde 26'lık düşüş yaşanmıştır. Asayiş suçları kapsamında 99 kişi tutuklanmış ve 101 kişiye adli kontrol kararı verilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 126 çeşitli çap ve marka tabanca ile yivli, yivsiz tüfek ele geçirilmiştir. Ayrıca, kolluk kuvvetlerimiz tarafından ilimizin güvenliğine yönelik ilk iki aylık dönemde yapılan uygulamalarda 748 bin 683 kişi sorgulanmıştır."

Terör suçları ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların geçen yılın ilk 2 ayına göre yüzde 14 artış gösterdiğini, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda ise yüzde 97 artış sağlandığına dikkati çeken Toraman, yakalanan 230 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezlerine teslim edildiğini belirtti.

Bu yılın ilk iki aylık zaman diliminde zehir tacirlerine yönelik 513 operasyon düzenlendiğini aktaran Toraman, şöyle devam etti:

"Bu operasyonlar 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 130 artmıştır. Gerçekleştirilen bu operasyonlarda 604 kişi yakalanmış, 62 zehir taciri tutuklanmıştır. 2024 yılının ilk iki aylık döneminde polis ve jandarma ekiplerince sokaklarımızı, uyuşturucu ve zehir tacirlerinden temizlemek adına gerçekleştirilen operasyonlarda, 43 kilogram esrar, 2,2 kilogram metamfetamin, 158 gram kokain, 49 kilogram eroin, 26 gram bonzai, 308 gram skunk, 30 uyuşturucu hap ve 14 bin 860 sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) üzerinden tüm ihbar, bildirim ve mesajların analiz ve değerlendirmesi sonucu ilçe, mahallede ve sokak bazlı suç yoğunluk haritası çıkardığımız noktalarda narko alan uygulaması yapılarak sokak satıcılarına yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda NARVAS üzerinden 2024 yılı ilk 2 ayında 16 NARVAS uygulaması yapılmış olup suç unsuru uyuşturucu maddelere el konulmuştur. Şehrimizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz."

Trafik ekipleri tarafından bu yılın ilk iki aylık döneminde 104 bin 661 aracın sorgulandığını bildiren Toraman, 2023 yılının aynı dönemine ait araç sorgulama sayısına göre yüzde 90 artış sağlandığına işaret etti.

Toraman, şunları kaydetti:

"Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında polis ve jandarma tarafından son 2 ayda kaçakçılık suçlarına yönelik gerçekleştirilen 90 operasyonda 53 kişi tutuklanmış, 16 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 96 artış sağlanan operasyonlar sonucu 54 tabanca, 8 av tüfeği, 41 şarjör, 10 silah parçası, 7 silah üretiminde kullanılan malzeme, 1239 fişek, 9 bin 168 emtia, 1470 paket sigara, 6 milyon 954 bin 404 makaron, 2 bin 752 kilogram tütün, 750 litre kaçak yakıt, 15 bin litre kaçak alkol ve 3 bin 192 tarihi eser ele geçirilmiştir."

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren de katıldı.