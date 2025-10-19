Elazığ'da "28. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları" sona erdi

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, "Dünya Etnospor Birliği olarak 10 yıldır sadece Türk dünyasında değil bütün dünyada geleneksel sporların yeniden popülerleşmesini, yeniden ihya edilmesini hedefliyoruz. Bu bütün dünyayı kasıp kavuran yozlaşmanın, kültürel erozyonun geri çevrilmesini istiyoruz." dedi.

"28. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları" kapsamında Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Türk Dünyası Toplulukları dans gösterileri sunuldu.

Programda Vali Numan Hatipoğlu tarafından Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'a ve Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar adına Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yusuf Kaan Yıldırım'a Türk Dünyası Hizmet Ödülü verildi.

Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, 28 yıldır süren kültürel, sanatsal ve uluslararası bu etkinliğin Elazığ'da düzenlenmesinin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Seyreltilmiş zamanları yaşadıklarını belirten Erdoğan, "Gitgide değerli şeylerin değersizleştiği, kıymet verdiğimiz kadim değerlerin yozlaşmaya terk edildiği, şehirlerin, ecdadın, tarihi eserlerin unutulmaya yüz tuttuğu bir çağı yaşıyoruz. İşte böyle bir zamanda Elazığ gibi Anadolu'nun önemli kültür merkezlerinden fikir merkezlerinden birinde böylesine güzel bir etkinliğin 28. defa yapılıyor olması çok kıymetli." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Ecdadımız sadece savaş meydanlarındaki başarısıyla değil aynı zamanda hem İslami ilimlerde hem kültürde, sanatta ve pozitif bilimlerde yüzyıllar boyunca bütün dünyada ümmete önderlik etmiştir. İşte Yusuf Has Hacib de çok erken dönemde ecdadımızın içerisinden çıkıp dünyaya damgasını vuran Kutadgu Bilig eserini ortaya koymuş." diye konuştu. Erdoğan, çocuk ve gençlere Kutadgu Bilig eserini okumaları tavsiyesinde bulundu. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) dünyanın her tarafından gelen başarılı, parlak öğrencileri Türkiye'de ağırladığını anlatan Erdoğan, onların ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin doğal birer kültür elçisi olmaları ve dünyadaki etkinliğini, gücünü teyit etmelerinin amaçlandığını dile getirdi.

Şiir akşamlarının olmasının önemine değinen Erdoğan, şunları kaydetti: "Şiir, Türk dünyasında elbette göçebe kültürden yerleşik kültüre 1500 yıl önce ecdadımız için bütün bir mirasın, gelenek göreneklerin, törenin aktarıldığı en esaslı araç olmuştur ve sözün hikmetli söylenişinin vesilesi olmuştur. Bu yaşadığımız seyreltilmiş zamanlarda maalesef şiirin de eski cazibesinin, eski takipçisinin kalmadığını görüyoruz. Onun için bugün Elazığ'da bu kadim aracın, aracının bu hikmetli söz söyleyiş sanatının yaşatılmasına yapılan katkının ne kadar kıymetli olduğunu vurgulamak istiyorum. Dünya Etnospor Birliği olarak 10 yıldır sadece Türk dünyasında değil bütün dünyada geleneksel sporların yeniden popülerleşmesini, yeniden ihya edilmesini hedefliyoruz. Bu bütün dünyayı kasıp kavuran yozlaşmanın, kültürel erozyonun geri çevrilmesini istiyoruz. Dünyanın kültürel renkliliğinin ve zenginliğinin yeniden ihya edilmesini istiyoruz. Bugün kültürünü yaşat ki insan da yaşasın diyoruz. Dünyanın bu kültürel zenginliğinin dünya için çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki kültürün aktarımında hedefimiz gençler. Eğer biz ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz, aldığımız değerleri gençlere aktarabilirsek bu iş devam edecek."

- "Gençlerimize bu özgüveni yüklemek istiyoruz" Dijital çağın hızına rağmen kültürlerini, kimliklerini yaşatmak zorunda kaldıklarını vurgulayan Erdoğan, bunlarla geleceğe yürümenin kendilerini daha değerli kılacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güvenle, özgüvenle kendi duruşunu, kendi inandığını söylediği için dünyada sayılı birkaç liderden biri olduğunu aktaran Erdoğan, bugünün gençlerinin de kendi değerlerini ortaya koyduğu zaman geleceğin dünyasında söz sahibi olacağına dikkati çekti. "Onun için şimdi biz bu Altaylar'dan Hazar'a uzanan zincirde inşallah gençlerimize bu özgüveni yüklemek istiyoruz çünkü Türkiye, Türkiye'den ibaret değil. Türkiye'nin bugün omuzlarındaki sorumluluk sadece Türk dünyasının değil sadece Müslüman toplulukların değil dünyanın bütün mazlum halklarının sorumluluğudur." diyen Erdoğan, Türk dünyasının birliğine her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç olduğunu, TÜRKSOY, YTB, TİKA, Yunus Emre Vakfı gibi kurumlarla bütün dünyada kültürlerinin tanıtımını yaptıklarını anlattı.

- Hedef, Türk dünyası yüzyılı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu da "Türkiye Yüzyılı" hedeflerinin en önemli adımlarından birinin Türk dünyası yüzyılı hedefi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu yüzyılı, her alanda işbirliğinin tesis edildiği "Türk dünyası yüzyılı" yapma hedefine kararlılıkla, adım adım ilerleyeceklerini belirten Zorlu, şöyle konuştu: "Bu coğrafi sınırların ötesinde bu kadim geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe bakıyoruz. Bu manada bizim için Türk dünyası birbirinden ayrılması mümkün olmayan bir gönül atlasıdır. Bugün ülkemizde en uzun soluklu faaliyetlerden birisi de bugün hep birlikte içerisinde bulunduğumuz Hazar Şiir Akşamları'dır. Türk dünyası yüzyılı buluşmalarının bir adımını da Issık Gölden Hazar'a temasıyla yapma kararı aldık."

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da kadim değerlerinin ortak dilini ve kardeşlik bağını yeniden hatırlatan, sınırları aşan bir gönül buluşmasını gerçekleştirdiklerini kaydetti. Bu yıl etkinliği büyük bilge Yusuf Has Hacib anısına düzenlediklerini bildiren Mumcu, 1000 yıl önce kaleme aldığı Kutadgu Bilig ile adaletin, hikmetin ve erdemin esaslarını ortaya koyan Yusuf Has Hacib'in Türk düşünce geleneğinin temel taşlarından biri olduğunu belirtti. "Onun, 'insan akıl ile yükselir, bilgi ile büyür, her ikisiyle de itibar görür' anlayışı bugün bizlere de yol göstermeye devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonu işte bu kadim değerler üzerine inşa edilmektedir." ifadelerini kullanan Mumcu, Türkiye Yüzyılı'nın köklerinden güç alan, ilhamla geleceğini kuran, kültürünü ve sanatını çağın merkezine taşıyan bir vizyon olduğunu anlattı.