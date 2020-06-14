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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İyileşen hastadan doktoruna şiirli teşekkür

İHA

Elazığ'da tıkanan 5 ana damarı stent takılarak açılan hasta, kendisini sağlığına kavuşturan doktoruna şiir yazarak teşekkür etti.

İyileşen hastadan doktoruna şiirli teşekkür

Elazığ’da tıkanan 5 ana damarı stent takılarak açılan hasta, kendisini sağlığına kavuşturan doktoruna şiir yazarak teşekkür etti.
Keban ilçesinde ikamet eden 2 çocuk ve 3 torun sahibi Ahmet Demir (61), tarlada aniden geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede 3 gün yoğun bakımda kaldı. Yapılan tetkikler sonucunda 5 ana damarlarının tıkandığı ortaya çıkan ve bypass ameliyatı olması gerektiği söylenen 61 yaşındaki hasta yaptığı araştırma sonucunda Medical Park Elazığ Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Necati Dağlı’yı bularak, başvurdu. Prof. Dr. Dağlı tarafından stent yöntemiyle tedavi edilen ve kısa bir sürede sağlığına kavuşan Demir, doktoruna farklı bir şekilde teşekkür etti. Ameliyattan sonra taburcu olan Demir, doktoru Dağlı’ya yazdığı şiiri yolladı, daha sonra da hastaneye gelerek doktoruna teşekkür ziyaretinde bulundu. Prof. Dağlı ise kendisine gönderilen şiiri çerçeveletip odasına astı.
Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 3 gün yoğun bakımda kaldığını belirten Ahmet Demir, “Bundan 1,5 ay önce köy kırsalına gittim. Dağ başında ansızın bir rahatsızlık geçirdim. Tarlada yakınımda abim çalışıyordu, fenalaştığımı görünce koşarak geldi. Hemen orada ilk müdahaleyi yaparak ambulans çağırdı. Beni önce Keban Sağlık Ocağı’na, oradan da hastaneye sevk ettiler. Hastanede 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra anjiyo yaptılar, 5 ana damarımın tıkalı olduğunu ve kesinlikle bypass olmam gerektiğini söylediler. Bunun üzerine farklı bir görüş almak için daha önce şair arkadaşlarımı da tedavi eden Prof. Dr. M. Necati Dağlı hocamıza raporlarımı gönderdim" dedi.
Kendisini tedavi eden doktora şiir yazarak bir jest yapmak istediğini belirten Demir, “Yoğun bakımdan çıktıktan sonra Medical Park Elazığ Hastanesi’ne geldim ve hocamızla aynı gün görüştüm. Beni anjiyoya aldı ve 4 ana damarımı açtı. Bypass çok riskli olduğu için bypass olmadım. Stent ile damarlarım açılarak çok rahat bir şekilde tedavi oldum. Hem riski düşük hem de çok konforlu bir şekilde sağlığıma kavuştum. Şu anda hiçbir sıkıntım yok, çok şükür iyiyim. Doktoruma bir jest yapayım dedim ve ona bir şiir yazdım. Necati Hoca’dan çok memnun kaldım. Kendisine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Hastasının zarif düşüncesi nedeniyle teşekkür eden Prof. Dr. Dağlı ise gönderdiği şiirin odasında sürekli kalacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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