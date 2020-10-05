Elazığ'da gönüllü din görevlileri kan bağışında bulundu

Elazığ’da Koronavirüs (Covid19) nedeniyle farkındalık oluşturulması için din görevlileri kan bağışında bulunuldu.

İl Müftülüğü tarafından 17 Ekim "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla Covid19 nedeniyle farkındalık oluşturmak için kan bağışı kampanyası düzenlendi. Gönüllü din görevlileri kampanaya destek için öğretmenevi önünde bulunan Türk Kızılayı ‘Kan Bağış Aracı’na gelerek kan bağışında bulundu. Covid19 salgınına karşı düzenlenen farkındalık etkinliğine destek amacıyla aracın önüne gelen görevliler, kendilerine verilen formu doldurdu, ardından kan verdi. Ayrıca İl Müftülüğü tarafından Diyanet İşler Başkanlığı Yayınları ile Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları tanıtım standı açıldı.

Düzenlenen etkinliğe katılan Vali Erkaya Yırık, “ Vatandaş gelsin de bu haftamızı kutlasın demeyerek bilakis aktif bir pozisyonla kan vermek suretiyle bu haftayı en güzel ve ulvi düşünceyle kutlayan başta il müftümüzü ve diğer değerli çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Çok güzel bir düşünce Allah, kabul etsin. İnşallah, bundan sonra bahsettiğimiz gibi ümmeti Muhammed çok fazla sıkıntıdan kalmadan birbirleriyle bir vücudun tüm organları gibi dayanışarak her türlü sıkıntılı ortamdan kurtulur. Korona virüs musibeti de inşallah, üzerimizden kısa sürede geçer. İnsanlık, o eski parıltılı, mutlu kucaklaştığı ve bir arada olduğu günlere tekrar döneriz” dedi.

İl Müftüsü Selami Aydın ise farkındalık etkinliği kapsamında müftülük bünyesinde faaliyet gösteren bütün görevlilerin kan bağışında bulunduğunu belirtti.

Öğretmenevinin önünde açılan standın hafta boyunca açık olacağı belirtildi.

Etkinliğe Vali Yırık’ın yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, İl Müftüsü Selami Aydın, Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya ile çok sayıda din görevlisi katıldı.

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