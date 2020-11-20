Elazığ´da kaçak kazıya 4 gözaltı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'ın Palu ilçesine bağlı Örencik köyü Kale mevkisinde, kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Palu Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonunda kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Belirlenen bölgeye düzenlenen operasyon ile kaçak kazı yapan S.A., Ş.H., B.Y. ve A.E. suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda yer alan 'izinsiz kazı yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemelere el koyuldu.

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-11-20 14:38:59



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