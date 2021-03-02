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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orta riskli Elazığ’da yüz yüze eğitim başladı, öğrenciler ders başı yaptı

İHA

Orta riskli Elazığ’da yüz yüze eğitim başladı, öğrenciler ders başı yaptı

Orta risk gurubunda yer alan Elazığ’da öğreniciler, Korana virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime başladı.
Dün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda eğitim ve öğretimde il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanıldı. Bu kapsamda, düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime, okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki gün, ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki gün, ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 1222 saat, lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki gün, lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 1624 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanma kararı alındı. Orta risk gurubunda yer alan Elazığ’da da seyreltilmiş sınıflarda eğitim başladı. Öğrenciler sabahın erken saatlerinde kalkarak uzun bir aradan sonra okullarının yolunu tuttu. Okul kapısında ateşleri ölçülen öğrenciler sınıflara alındı. Tüm kurallara dikkat edildiği sınıflarda ilk ders Covid19 oldu ve öğrencilere dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Okuluna, öğretmen ve arkadaşlarına kavuşan öğrenciler ise mutlu olduklarını dile getirdi.
Çok sevinçli olduğunu belirten öğrencilerden Resul Ömür Aksuoğlu (7), “Ben arkadaşlarımız ve okulumu çok özlemiştim. Şimdi her şey düzene girse maskesiz gelebilirdik ama gelemiyoruz. Çantamda yedek maske ve dezenfektan taşıyorum. Teneffüslerde kendime çok dikkat ediyorum” dedi.
Okula geldiği için çok mutlu olduğunu aktaran Eymen Aktaş ise (7), “Arkadaşlarımı, öğretmenimi ve okulumu özlemiştim. Bu nedenle geldim. Virüs vardı diye gelemediydim ama şimdi geldim. Bugün çok mutluyum” diye konuştu.
Çok mutlu olduğunu dile getiren Melisa Altın Gök da, “Korona virüs olduğu için maske takıyorum. Arkadaşlarımı ve öğretmenimi çok özledim. Ellerimi yıkıyorum. Yanımda maske ve dezenfektan var” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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