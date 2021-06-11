Elazığ'daki trafik kazaları mobesede 

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü, 2021 yılında kent merkezinin farklı noktalarındaki mobese kameralarına yansıyan trafik kazalarını paylaştı. Görüntülerde, kazaların aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği görüldü. Kentte yılın ilk 5 ayında, il merkezi ve polis sorumluluk bölgelerinde 309'u maddi hasarlı, 197'si yaralamalı ve 3'ü ölümlü olmak üzere, toplam 509 trafik kazası meydana geldiği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-06-11 12:08:49



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