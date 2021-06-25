Elazığ'da düğün yolunda kaza; 3 ölü, 12 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, düğüne gidenleri taşıyan minibüs, kamyona arkadan çarptı. İkiye bölünen minibüsteki 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ElazığBingöl karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Kars'a düğüne gidenleri taşıyan Arif Kerel yönetimindeki 46 ADM 072 plakalı minibüs, aynı yöne giden Derviş Ataman yönetimindeki 44 BJ 133 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs ikiye bölündü. Minibüsün bir parçası kamyonun kasasının arka kısmında kaldı. Kazada, minibüsteki 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Ölen 3 kişinin cansız bedenleri ise otopsi için Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi´nin morguna kondu.FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-06-25 09:18:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.