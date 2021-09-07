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Elazığ’ın vefalı hemşireleri Elazığ’da iki hemşire köy köy gezip aşılama yaparak bir ayda kentin rengini kırmızıdan sarıya çevirdi

İHA

Elazığ’ın vefalı hemşireleri Elazığ’da iki hemşire köy köy gezip aşılama yaparak bir ayda kentin rengini kırmızıdan sarıya çevirdi

Korona virüsle mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği Elazığ’da iki hemşire köy köy gezerek aşı ile ilgili hem bilgilendirmelerde bulunuyor hem de vatandaşları ikna edip aşılama yapıyor. Özellikle aşı haritasında bir ay önce kırmızı kategoride olan kent, vefakar hemşirelerin gerçekleştirdiği hummalı çalışmalar neticesinde yüzde 67.6 aşılanma oranla sarıya geçti.
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca’nın yaklaşık bir ay önce paylaştığı korona virüs aşı haritasında Elazığ kırmızı olmuştu. Korona virüsle mücadelede kent merkezi ve ilçelerinde 200 noktaya aşı uygulama alanı kuruldu. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat’ın öncülüğünde kurulan ikna timi ve gezici ekibinde görev alan Özlem ve Sümeyye hemşireler ise köy köy gezerek hem vatandaşları hem bilgilendiriyor hem de aşılama yapmaya devam ediyor. Son olarak merkeze 30 kilometre uzaklıkta olan 850 haneli Ortaçalı köyüne giden vefakar hemşireler, ev ev gezerek aşı yaptı. Köy sakinlerinin büyük memnuniyet duyduğu uygulamayı her gün sürdüren ikna ve gezici ekiplerdeki hemşirelerin bu özverili çalışmaları sayesinde Elazığ haritada sıraya döndü.

"Aşı çalışmalarına ocak ayından itibaren başladık"
Ocak ayından itibaren aşı çalışmalarında aktif olarak görev aldıklarını dile getiren Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Hemşire Sümeyye Bilgili, "Biz aşı çalışmalarına ocak ayından itibaren başladık. Bir ay öncesine kadar Elazığ’da aşıya talep azdı. Aşı ikna timleri oluşturduk, ev ev dolaştık. Aşıya talep azdı ancak Elazığ şimdi sarıya döndü ve maviye dönmesine çok az kaldı. İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Cahit Polat’ın başlatmış olduğu aşı çalışmaları ile köylerden çok aşı talebi almaya başladık. Köylerde kalanlar, iş yoğunluğundan dolayı merkeze gelemediklerini, aslında aşı olmak istediklerini ancak aşıya ulaşmada zorlandıklarını söylediler. Bizler de 112’deki doktorumuz ve kendi aşı ekibimizi oluşturarak köylerde toplu aşılamaya başladık. Şu an çok güzel talepler alıyor, aşılamalar yapıyoruz" dedi.

"En kısa sürede Elazığ'ı maviye çevirmek istiyoruz"
Hemşire arkadaşıyla birlikte köy köy dolaşıp bilgi kirliliğine karşı vatandaşları bilgilendirip aşılama çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden hemşire Özlem Toraman da, "Hemşire arkadaşım ile birlikte ocak ayından itibaren aşılama çalışmasında çalışmaktayız. Toplum Sağlığı Merkezinde sabit aşılamamız devam ederken arkadaşımla birlikte aşı ikna timinde ve gezici ekipte görev almaktayız. Aşı ilk geldiğinde aşıya karşı bir ön yargı ve bilgi bulanıklığı vardı. Biz ev ev gezerek aşı olmak istemeyen vatandaşlarımızı aşıya davet ettik. Onlarda oluşan bilgi karışıklığını giderdik. Böylelikle aşılamak oranlarımızı arttırdık. Şu an sarı bölgede olan ve üç tarafı sularla çevrili Elazığ’ımıza mavi çok yakışacaktır. En kısa zamanda Elazığ’ı maviye çevirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda bize destek olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.
Köylerde yaşayanlar için yapılan aşı uygulamasının iyi olduğunu belirten Ortaçalı köyü Muhtarı Cengiz Uyhan ise, "Köy köy dolaşıp yapılan aşılamada şu anda ilerleme var. Vatandaş işinde gücünde olduğu için aşılamaya gidemiyor. Böyle ev ev dolaşıp aşılama yapmaları çok güzel. O yüzden herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu imkanlar çok güzel. Allah, devletimize zeval vermesin. Bu şekilde bu imkanlarla devam edersek virüsü atlatırız. Bizim köy 92 hane 850 nüfusu var. Şuanda köyün yüzde 85’i aşı oldu. Yaklaşık 15 gün önce ekibimiz yine gelmişti ve 100 kişi aşı oldu. İnşallah İl Sağlık Müdürü ile görüşüp ikinci aşılamayı yine yapacağız" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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