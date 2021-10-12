Keban MYO’da yeni eğitim yılı törenle başladı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

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Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulunda (MYO) yeni eğitim öğretim yılı, düzenlenen törenle başladı.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Soner Özgen ile birlikte Keban Meslek Yüksekokulunun 20212022 eğitim ve öğretim yılı açılış törenine katıldı. Rektör Göktaş, Keban MYO’daki öğrenci ve akademisyenlere başarılı bir eğitim öğretim dönemi diledi.

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