Analig hentbol grup müsabakaları Elazığ’da

Elazığ ev sahipliğinde 8 ilden 16 takımın katılımıyla Analig Hentbol Grup müsabakaları başladı.

Anadolu Yıldızlar Ligi faaliyet programı çerçevesinde Elazığ’ın ev sahipliğinde Hentbol Grup Müsabakaları, 8 ilden 16 takım 256 sporcunun katılımıyla Yakup Kılıç Spor Salonu’nda başladı. 3 gün sürecek olan müsabakalara dair açıklamalarda bulunan Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, “Öncelikle aziz şehir Elazığ’a gelen bütün kafilelerimize hoş geldiniz diyorum. İlimizde yapmış olduğumuz sportif müsabakalardan dolayı mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde ev sahibi olarak Türkiye Şampiyonası, grup ve bölge müsabakalarını gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de inşallah bu organizasyonlarla yurdumuzun bir çok ilinden sporcularımızı ve antrenörlerimizi İlimizde ağırlamaya devam edeceğiz. Hentbol Grup Müsabakaları 3 gün süren keyifli bir müsabaka takvimi olacak. Bugün açılışını yaptığımız grup müsabakalarında 8 ilimizden 256 sporcumuzu ağırlıyoruz. Bu vesileyle de Şehrimize gelen tüm sporcu ve antrenörlere hoş geldiniz diyor, müsabakalarda başarılar diliyorum” dedi.

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