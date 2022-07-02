Elazığ'da, Doğu Anadolu´nun ilk 'Motofest' festivali sürüyor



Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'ın Ağın ilçesinde belediye, valilik, kaymakamlık ile Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun katkılarıyla 1 Temmuz´da başlayan ve ilk kez Doğu Anadolu Bölgesi'nde düzenlenen 'Motofest' heyecanı sürüyor. 48 ilden binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan festival, 3 Temmuz´da sona erecek.

Ağın ilçesinde Ağın Belediyesi öncülüğünde Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, Ağın Kaymakamlığı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu katkılarıyla Doğu Anadolu Bölgesi´nde 1 Temmuz´da ilk kez başlayan `Motofest´ devam ediyor. Festivale çevre iller başta olmak üzere 48 ilden binin üzerinde motosiklet tutkunu katıldı. Motosiklet tutkunları için Keban Baraj Gölü´nün eşlik ettiği yaklaşık 130 dönümlük yarımadada kamp ve karavan alanları oluşturuldu. Festival kortejin ardından jandarma ekipleri, motosikletçilere yönelik bilgilendirme semineri düzenledi. Daha sonra protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla konser verildi. Ardından akrobasi motosikletçileri tarafından gösteri yapıldı. 3 Temmuz´a kadar sürecek olan festivalde bir motosiklet markasının çeşitli aktiviteleri, yöresel oyunlar, konserler, motosikletle alakalı temel eğitim ve düzenli sürüş etkinlikleri ile ilçeye gelenler ağırlanacak.

`DOĞUDA BELKİ DE BİR İLKİ YAPTIK´

Motofest nedeniyle ilçeye gelen motosiklet tutkunu Seda Görücü, çok güzel bir festival gerçekleştirildiğini söyledi. Görücü, "Doğuda belki de bir ilki yaptık. Şu anda Elazığ'ın Ağın ilçesinde belediyenin destekleriyle çok büyük bir organizasyon gerçekleştirdik. Katılımcılar gerçekten çok fazla. Bu kadarını biz bile tahmin etmemiştik, gayet güzel ilerliyoruz şu anda. Karavanlarıyla, bisikletleriyle ve motosikletleriyle gelen katılımcılarımız burada çok eğleniyor. Biz bunu gördükçe daha mutlu oluyoruz" dedi.

`DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA İLK´

Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu ise, etkinliğin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ilk olduğunu belirtti. Uslu, "Türkiye'de eşi benzeri olmayan 130 dönümlük bir yarımada. Girişi ve çıkışı tek noktada olan bir doğa harikası. Keban Baraj Gölü'nün içinde olan bir adada bulunuyoruz. Bu sene ilkini yaptığımız Ağın Motofest 2022'nin katılımcı sayısı oldukça yüksek. Etkinliğimiz dün başladı, 1-3 Temmuz arasında yapılıyor. 48 ilden katılım sağlandı. En uzak illerden Manisa Salihli, Rize, Trabzon Sürmene ve Sivas özellikle yakın bölgelerin tamamı eksiksiz katıldı. Şu an bine yakın motorcumuz var ve hala da gelmeye devam ediyorlar. Güzel bir etkinlik" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ / Agın Ahmet ÇÖTELİ

2022-07-02 18:34:46



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