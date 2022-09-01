Müşterilerine bıçakla saldırdı, hastaneye yatırıldı; o anlar kamerada



Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da işlettiği markette farklı zamanlarda müşterilerine bıçak ve yumrukla saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan U.M. (32), savcılık kararıyla Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. U.M. hastanede tedaviye alınırken, saldırı anları kameraya yansıdı.

İzzetpaşa Mahallesi'nde 2 ay önce market işletmeye başlayan U.M., 15 gün içerisinde farklı zamanlarda alışveriş yapmak için gelen müşterilere bıçak ve yumrukla saldırıda bulundu. Psikolojik ilaçlar kullandığı belirtilen U.M. şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerden birinde, U.M., markete gelen bir müşteriyle önce konuşup, ardından da bıçakla saldırdığı görüldü. Başka bir görüntüde ise U.M.´nin, bıçakla müşteriyi kovaladığı yer aldı. Bir müşterinin de marketten kaçarken yere düştüğü görüldü.

U.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcı, U.M.´nin Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevkine karar verdi. U.M.´nin yapılan muayenenin ardından hastanede tedaviye alındığı bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR

2022-09-01 12:55:29



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