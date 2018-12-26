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Elazığ Sivrice ilçesinde okullara kar tatili! Elazığ'da yarın okullar tatil mi?

Elazığ Sivrice ilçesinde okulların tatil edildiği haberi, bugün bastıran yoğun kar yağışının ardından öğle saatlerinde geldi. Valiliğin yaptığı açıklama ile Elazığ Sivrice ilçesinde okullar tatil edildi. Peki yarın Elazığ'da okullar tatil olacak mı?

26.12.2018 - 16:27 | Güncelleme:

Elazığ'da yarın okullar tatil mi? sorusu, bugünkü kar tatilinin ardından Elazığlılar tarafından araştırılıyor. Elazığ Valiliği üzerinden açıklama yaparak kar tatilini açıkladı. Peki Elazığ'da okullar kaç gün tatil edildi? Elazığ'da yarın da okullar tatil olacak mı? İşte okulların tatil olduğu ilçeler

ELAZIĞ'DA OKULLARA KAR TATİLİ

Elazığ Valiliği, tüm şehirde etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra okulların bir gün tatil edildiğini açıkladı. Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, “Sivrice ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için okullar Valilik kararıyla öğleden sonra tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Aşırı fırtına nedeni ile Sivrice ilçemizde okullarımız öğleden sonra tatil edilmiştir" denildi.

ELAZIĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Elazığ'da öğrenci ve veliler, bugün okulların tatil olmasının ardından yarın da okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Ancak Elazığ Valiliği'nden konuyla ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Elazığ'da yarın okulların tatil durumuna göre gelişmeler yaşandıkça ayrıntılar haberlerimizde olacak. 

ELAZIĞ HAVA DURUMU

ÇARŞAMBA15.00 - 18.0033941026
ÇARŞAMBA18.00 - 21.0033921126
ÇARŞAMBA21.00 - 24.0022911026
PERŞEMBE24.00 - 03.001191825
PERŞEMBE03.00 - 06.001196737
PERŞEMBE06.00 - 09.0022921032
PERŞEMBE09.00 - 12.0022831228
PERŞEMBE12.00 - 15.003396928
PERŞEMBE15.00 - 18.002296220
PERŞEMBE18.00 - 21.002296315
PERŞEMBE21.00 - 24.001196514
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