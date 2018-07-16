İHA'nın haberine göre Elazığ'ın merkez Cumhuriyet Mahallesi Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi üzerinde seyir halinde olan H.T. idaresindeki 23 LR 307 plakalı hafif ticari aracın motoru bir anda alev aldı.

Bu sırada, sürücü aracın sağa çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti.

Alevlere teslim olan araç ekipler tarafından söndürüldü.