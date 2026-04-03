Elektrik ve doğal gaza zam mı geldi? Elektrik ve doğal gaz zammı ne zamandan itibaren geçerli olacak?
Enerji fiyatlarında art arda gelen zam dalgası genişliyor. Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artışlar doğrultusunda, son kullanıcıya yansıyan perakende elektrik satış fiyatlarında yeni bir düzenlemeye gidildi. Akaryakıtta yaşanan sert yükselişin ardından elektrik ve doğal gaz tarifelerine de yüzde 25 oranında yapıldı. Peki, Elektrik ve doğal gaza zam mı geldi? Elektrik ve doğal gaz zammı ne zamandan itibaren geçerli olacak? İşte merak edilenler...
Elektrik ve doğal gaza son dakika gelişmesi ile zam geldi. Elektrik ve doğal gaz tarifelerinde abone gruplarına göre değişen oranlarda zam yapılırken, konut kullanıcıları için elektrik fiyatı yüzde 25, doğal gaz ise ortalama yüzde 25 artırıldı. Yeni tarifelerin kısa süre içinde yürürlüğe girmesi beklenirken, zamlı faturaların ne zaman yansıyacağı ise merak konusu. İşte bilgiler...
ELEKTRİK VE DOĞALGAZ'A YÜZDE 25 ZAM!
Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatları yeniden düzenlendi. Buna göre, mesken abone grubunda yüzde 25, alçak gerilimden bağlı kamu ve özel hizmetler sektörü abonelerinde yüzde 17,5, orta gerilimden bağlı sanayi abonelerinde yüzde 5,8 ve tarımsal faaliyet abonelerinde yüzde 24,8 oranında artış yapıldı.
Yeni tarifeyle birlikte, aylık 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesinin ödeyeceği tutar 323,8 TL olarak belirlendi.
Doğal gazda ise BOTAŞ tarafından açıklanan toptan satış fiyatları doğrultusunda artışa gidildi. Buna göre, konut tüketicileri için ortalama yüzde 25, sanayi tüketicileri için yüzde 18,61 ve elektrik üretim santralleri için yüzde 19,42 oranında fiyat artışı uygulandı. Ayrıca konut tüketicileri için kademeli fiyat tarifesi uygulamasına geçildi.
ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
Yeni elektrik ve doğal gaz tarifelerinin 4 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi.