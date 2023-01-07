İklim değişikliği endişesi ise bir sonraki araç olarak elektrikli aracı tercih edecek tüketicinin ilk beş motivasyonundan birine bile girmiyor.

'Daha iyi sürüş deneyimi', 'daha az bakım ihtiyacı', 'devlet teşvikleri', 'içten yanmalı araçlara uygulanan ekstra vergiler' diğer nedenler olarak sıralanıyor.

Araştırmanın yapıldığı diğer ülkelerin aksine maliyet faktörü üst sıralarda yer almasa da daha düşük yakıt giderleri dünyadaki gibi Türkiye'de de elektrikli araç seçmenin ilk nedeni.

Küresel pazarın aksine elektrikli araç almayı düşünen Türkiye'deki tüketicilerin üçte ikisi araçlarını halka açık şarj istasyonlarında şarj etmeyi planlıyor. Bu eğilimin sebebi, evlerine şarj istasyonu kurma konusunda bilgilerinin/imkanlarının olmaması (yüzde 30) ve yüksek kurulum maliyetleri (yüzde 30) olarak öne çıkıyor.

Elektrikli araçlarla ilgili Türkiye'deki tüketicilerin en büyük endişesi yüzde 47 ile şarj için gereken süre. Bunu yüzde 42 ile sürüş menzili ve halka açık elektrikli araç şarj altyapısının olmaması takip ediyor.

Öyle ki, tüketiciler araç kullanma maliyetlerini düşürmeye çalıştıkça elektrikli araçlara olan ilgi artıyor. Ancak bu da yolda şarj için gereken süre, menzil endişesi, halka açık şarj istasyonlarının altyapısı ve ulaşılabilirliği gibi bir dizi sorunu gündeme getiriyor.

Bundan 8 yıl önce patlak veren 'dizel skandalı' sonrası üreticilerin yönelmeye başladığı elektrikli otomobiller, sıfır emisyon yaratarak daha çevreci olmaları ile içten yanmalı motorların yerini almaya başlıyor.

Araştırmada ortaya çıkan bu durum, yıllar önce bir reklamda paranın öneminin vurgulandığı 'tamamen duygusal' repliğini akıllara getiriyor.

GELENEKSEL İSTASYON DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR

Elektrikli araç talebindeki artış, istasyonları da dönüştürüyor. Tüketiciler, içinde şarj ünitelerinin yanı sıra kolayca satın alınabilen içecekler, Wi-Fi bağlantısı, atıştırmalıklar ve tuvalet gibi hizmetlerin bulunduğu geleneksel yakıt istasyonlarını tercih ediyor.

Ankete katılan tüketicilerin yaklaşık üçte ikisi, halka açık bir şarj istasyonunda araçlarının boş durumdan yüzde 80'e kadar şarj olması için 10 ila 40 dakika arasında bekleyebileceklerini ifade ediyor. Bu durum, fosil yakıt deneyimine denk bir deneyim oluşturma imkanının 'sınırlı' olduğu yönündeki geleneksel düşünceye meydan okuyor.

Türkiye'de elektrikli araç satın almak isteyen her 10 kişiden neredeyse 5'i, araç fiyatları üzerindeki sürekli yukarı yönlü baskıyla bir sonraki aracı için 500 bin liradan fazla ödeme yapmayı bekliyor.

YENİ ARAÇ İÇİN 12 HAFTAYA KADAR BEKLEMEK NORMAL KABUL EDİLİYOR

Araştırmaya göre, mevcut stok krizi, tüketicileri yeni araç teslimatı için daha uzun süre beklemeye alıştırarak potansiyel olarak yeni bir 'sipariş üzerine üretim' paradigmasına kapı açıyor. Türkiye'deki tüketicilerin yüzde 48'i, bir sonraki araçlarının teslimi için 3 ila 12 hafta beklemeyi kabul ediyor.

Otomotiv markaları (OEM) geleneksel değer zinciri için önemli bir kırılıma işaret eden sigorta ürünlerini kurum içine getirme dahil olmak üzere ileriye dönük birçok potansiyel kar havuzunu değerlendirirken, Türkiye'deki tüketicilerin yüzde 77'si doğrudan araç üreticisinden sigorta satın almakla ilgileniyor. Bu kesime düşen her 10 tüketicinin 5'inden fazlası, markalardan pürüzsüz bir satın alma yolculuğu ve kolaylık bekliyor.

Tüketici güveni, müşteri ilişkilerinde perakende temas noktalarının önemine işaret ederek, satış veya servis bayilerinde yoğunlaşmakta. Türkiye'deki tüketicilerin yüzde 62'si aracını servise götürdüğü ya da satın aldığı bayiye güvenirken, ancak yüzde 32'si sahip olduğu aracın üreticisi/markasına güven duyuyor.

ABONELİK MODELİNE MESAFE FAZLA

Araştırmada öne çıkan başlıklardan biri de, kişisel veriler ile ilgili. Buna göre, kişisel verilerini paylaşmaya küresel ortalamalardan daha fazla eğilimli olan Türk tüketicilerin yüzde 42'si araçlarının ürettiği verileri yönetme konusunda en çok otomotiv markalarına ve araç satıcılarına güveniyor.

Türkiye'de ankete katılan tüketicilerin yarısından fazlası (yüzde 53), bağlantılı teknolojiler için, ayrı bir ödeme yapmayıp araç satın alma fiyatının içinde önden ödeme yapmış olmayı tercih ediyor. Bu durum, aylık abonelikler şeklinde yeni gelir akışları oluşturmayı hedefleyen otomotiv markaları için önemli bir zorluk teşkil ediyor.

'TERCİHLERİ MALİYET BELİRLİYOR'

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Deloitte Türkiye Otomotiv Sektör Lideri Özlem Yanmaz, sektörün son dönemde küresel pazarda arka arkaya yaşanan şoklarla yüzleşmeye devam ettiğini söyledi.