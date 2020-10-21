Hummer 10 yıl sonra geri döndü 0:00 / 0:00

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General Motors'un 2010 yılında üstünü çizdiği Hummer markası, aradan geçen 11 yılın ardından geri döndü. Otomotiv sektöründeki son trendlere uygun biçimde elektrikli olarak geri dönen Hummer, pick-up gövdesi ile tanıtıldı.

1000 beygir güç ve 2 bin 33 Nm tork değeri sunan Hummer EV'nin, 0'dan 100 km/s hıza 3 saniyede çıkabildiği bildirildi. İri cüsseli arazi aracının süperspor otomobil kulvarında bir ivmelenme değerine sahip olması dikkat çekerken, aracın 200 kWh bataryasının 560 kilometrelik bir menzil değeri sunduğu kaydediliyor.

General Motors'tan yapılan açıklamada, elektrikli Hummer'in 350 kW yüksek hızlı şarj istasyonundan 10 dakika içinde 160 kilometrelik menzile yeterli olabilecek enerjiyi alabildiği de belirtildi.

Yarı otonom sistemlerin yer aldığı araçta, arazi sürüşlerine yönelik de teknolojiler yer alıyor. Aracın arazi sürüşlerinde bir engel ile karşılaşması durumda, yüksekliğinin otomatik olarak 15 cm artırıldığı bilgisi paylaşıldı. Öte yandan, çıkarabilir tavanın da Hummer EV'nin standart donanımları arasında yer aldığı kaydedildi.

ABD fiyatı 113 bin dolar seviyesinde olan elektrikli Hummer'in, 2021 yılı içinde fabrikadaki bantlardan inmeye başlayacağı da verilen bilgiler arasında.