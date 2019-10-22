Amerika'nın en büyük otomotiv üreticisi General Motors (GM),geçmişte bünyesinde bulunan markaları yeniden tarih sahnesine çıkarmaya hazırlanıyor.

Değişen trendlere uygun olarak, yeniden hayat vereceği markaların ürün gamını elektrikli modellerden oluşturmaya çalışan GM'in, bu kapsamda ilk olarak Hummer'ı canlandıracağı kaydediliyor.

2021 yılında Detroit'te üretiminin başlaması beklenen modelden şimdilik BT1 adı ile bahsedildiği belirtilirken, aynı platformda SUV ve pick-up versiyonların üretilmesi hedefleniyor.

GM'in daha önce açıkladığı 7.7 milyar dolarlık yatırım planının 3 milyar dolarlık kısmını oluşturması beklenen projenin, GM'in rakibi Ford'un elektrikli bir SUV girişimi olan Rivian'a yaptığı yatırımın ardından gelmesi dikkat çekiyor.

Hem elektrikli pick-up hem de elektrikli SUV geliştiren Rivian, kendi teknolojisini Ford'un F150 pickup modeline de entegre etmeye hazırlanıyor.

Öte yandan, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla da, elektrikli bir pick-up modeli üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

Gelişmeler, önümüzdeki yıllarda ABD yollarındaki SUV ve pick-up araç yarışının elektrikli versiyonlar üzerinden devam edeceğini gösteriyor.

18 YIL AYAKTA KALABİLDİ

1992 yılında AM General tarafından SUV ve pick-up model geliştirmek üzerine kurulan Hummer, arazi kabiliyeti yüksek modelleri ile pazarda kendine yer etti.

İlk olarak Amerikan ordusunun kullandığı 'Humvee'lerin sivil versiyonlarını üreten marka, 1998 yılına General Motors bünyesine geçti.

2000'lerin başında H2 ve H3 isimli 2 yeni model daha tanıtan Hummer, ilerleyen yıllarda satışların istenen düzeyde olmaması sebebiyle satışa çıkarıldı ve 2009 yılında Çinli Tengzhong markaya talip oldu.

Fakat, Çin Ticaret Bakanlığı'nın engellemesi ile Hummer'in Tengzhong'a satışı gerçekleşmedi.

2008 ekonomik krizinin etkisiyle zor günler yaşayan GM ise, 2010 yılında iflastan kurtulmak adına çareyi Hummer'in kapısına kilit vurmakta buldu. Böylece, bir döneme damgasını vuran Hummer toplam 18 yıl boyunca otomotiv sektöründe boy göstermiş oldu.