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Elektrikli otomobillerin pil sorununa çözüm geliştirildi

Elektrikli araçların en büyük sorunlarının başında içten yanmalı motorlara göre kısa kalan menzilleri ve bataryalarının da aşırı ısınması geliyor. Dünyada irili ufaklı birçok firma bu iki sorunun üstesinden gelmek için çalışırken, aranan çözüm ise ABD'li bir mühendisten geldi. Dele Fayemi isimli bir mühendisin bulduğu yöntem, sabit sıcaklıkta tutulan pillerden en üst seviyede verim alınmasını sağlıyor. Böylece araçların menzili artarken, pillerin de aşırı ısınmasının önüne geçiliyor. Otomobil dünyasının söz konusu yöntemi uygulayıp uygulamayacağı ise şimdiden merak konusu. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberi...

05.08.2018 - 09:39 | Güncelleme:

 

Hemen hemen her sektörde, otomotiv endüstrisinin geleceği olarak görülen elektrikli otomobiller üzerine çalışmalar devam ediyor. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, bu faaliyetlerden ortaya çıkan sonuçların bir çoğu mevcut teknolojilerin evrimi niteliğinde kalırken, bazıları ise birer devrim olarak karşımıza çıkıyor. ABD'li Dele Fayemi isimli bir mühendisin geliştirdiği yöntem, Tesla başta olmak üzere birçok elektrikli araç üreticisinin kabusu olan bataryaların aşırı ısınarak infilak etmesinin önüne geçiyor. Lityum pillerini 'novec' isimli iletken ve yanıcı olmayan bir sıvıda kaynatan Fayemi, bu yöntem ile pilleri hem soğutuyor hem de enerji kapasitelerini artırıyor.

KISA DEVRE YAPTIRMIYOR

Fayemi'nin yöntemi, eğer normal bir su yada sıvı içinde uygulanmış olsaydı sistemin kısa devre yapması kaçınılmazdı. Fakat, hali hazırda 'süper-bilgisayar'ları soğutmak için kullanılan novec sıvısı, iletken özelliği olmadığından bu gibi bir duruma yol açmıyor. Fayemi'nin keşfinin, otomotiv ve batarya teknolojisinde bir devrim yaratması kaçınılmaz gibi duruyor. Öyleki, ısı seviyesi 32 derecede sabit tutulan novec içindeki piller, elektrikli otomobillerdeki batarya sisteminin ısınarak infilak etmesinin önüne geçerken, bu araçların menzillerini de artırmış olacak.

VERİ MERKEZLERİNDE DE KULLANILACAK

Dele Fayemi'nin çalıştığı ABD'li tüketici ürünleri şirketi 3M, söz konusu yöntemi otomotiv endüstrisine taşımak istiyor. 3M kaynakları söz konusu yöntemin devasa soğutma sistemlerine ihityaç duyan veri merkezlerinde de kullanılabileceğini kaydediyor. 3M otomotiv elektriklendirme programının başındaki isim olan Ray Eby, "Otomobil üreticileri, uzun bir süredir bataryalardan en üst düzeyde verim almaya çalışıyor. Görünüşe göre bunu biz başardık" dedi.

GEÇEN YIL 115 MİLYAR DOLAR HARCANDI

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinin 2023 yılına kadar toplam 225 milyar dolar yatırımla yüzlerce yeni elektrikli modeli sergilemesi bekleniyor. Otomotiv endüstrisinde, elektrikli otomobiller üzerine sadece 2017 yılında 115 milyar dolarlık Ar-Ge faaliyeti yürütüldüğü biliniyor. Bu rakamın büyük bir kısmı tedarikçilere giderken, elektrikli otomobil üretme maliyetinin halen içten yanmalı motora sahip bir otomobile göre daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Bu durumu değiştirmek otomobil sektörünün önceliklerinden biri haline gelirken, diğer sektörlerde ellerindeki ürünleri elektrikli otomobillere uygun hale getirmeye çalışıyor. Maliyetleri düşürürken, araçların menzilini artırmak otomotivcilerin en büyük beklentisi olunca da, elektrikli otomobiller için ürün tedarik eden firmalara hiç olmadığı kadar çok standartlar getiriliyor. Kaynaklar, novec sıvısının beklentileri karşılaması halinde önümüzdeki dönemde elektrikli otomobillerin batarya sistemlerinde standart hale gelebileceğini belirtiyor.

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