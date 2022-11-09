Elektrikli Transit satışa sunuldu 0:00 / 0:00

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Ford Türkiye, Türk otomotiv sanayisinin bugüne kadarki en büyük yatırımının ilk meyvesi olan E-Transit'i satışa sundu.

Tamamen elektrikli araçta 68 kWh kapasiteli batarya görev yapıyor. 315 kilometreye varan menzile sahip araçta, hem AC hem de DC Hızlı şarj özelliği bulunuyor.

E-Transit, yaklaşık 8,2 saatte yüzde 100 şarj olabiliyor. 115 kW DC hızlı şarj özelliği ile de 34 dakika içinde yüzde 15'ten yüzde 80'e kadar şarj gerçekleştirebiliyor.

İki farklı güçte satışa sunulan araç, giriş versiyonunda 135 kW (183 PS) ve 430 Nm tork, daha güçlü versiyonunda ise 198 kW (269 PS) ve 430 Nm tork değeri sunuyor.

Elektrikli Transit'in 'Pro Power Onboard' özelliği ise, aracı 2.3 kw'a kadar bir mobil jeneratöre dönüştürüyor.

TİCARİLERE ÖZEL HİZMETLERİ TEK NOKTADA TOPLADI

E-Transit ile birlikte ticari araç grubu alt markası Ford Pro'yu da Türkiye'de devreye alan şirket, ticari araç müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını tek bir noktadan karşılamayı hedefliyor.

Ticari araç müşterileri için bir hizmetler bütünü olarak tanıtılan Ford Pro, bu kapsamda ticari araçlar için yazılım, şarj, servis ve finansman hizmetleri bir arada sunuyor.

Filolardaki içten yanmalı motorlu araçların elektrikliye geçişini de kolaylaştırmayı planlayan

Ford Pro, bu kapsamda karma filolardaki akıllı telematik yazılımları, şarj yönetim yazılımını, donanım ve hizmetlerle eşleştiriyor.