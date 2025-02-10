Elektronik sigara, diğer tütün mamulleri kadar tehlikeli

Dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını tehdit eden sigara bağımlılığı, yalnızca bireysel sağlığı değil, toplumların refahını da etkileyen bir kriz haline geldi. Her yıl sigara kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle milyonlarca insan hayatını kaybediyor.

Öte yandan sigarayı bırakmak için elektronik sigaraya geçiş yapan bağımlılar, sağlıklarına verdikleri zararın farkında olmayabiliyor.

Toksikolog Doç. Dr. Sultan Mehtap Büyüker, tütün bağımlılığı türlerinin yıllar içinde değiştiğini ve insanların tütün bağımlılığını yalnızca sigaradan ibaret sandığını belirtti.

Büyüker, nargile ve elektronik sigaranın da aynı oranda zararlı ve tehlikeli olduğuna işaret ederek, "Sigara tütünü daha denetimliyken, nargile tütünü denetimsiz şekilde satılıyor. Sigaranın zararlarını zaten biliyoruz. Buna rağmen gençlerimiz, insanlarımız tüketiyor" dedi.

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Sigarayı azaltmak ya da bağımlılığından tamamen kurtulmak isteyen kişilerin sigaraya, "sarma sigara" ve "elektronik sigara" gibi seçeneklere yöneldiğini, bu tarz sigaraların gençler arasında çok yaygın olduğunu vurgulayan Büyüker, "Sigaradan kaçalım derken, daha farklı alışkanlıklar başladı. Mesela nargile tütününü denetleyemiyoruz, denetimsiz tütün kullanılabiliyor. Ayrıca bunlar sadece sağlık sorunlarının, tütünün yarattığı sıkıntıların dışında, bulaşıcı hastalıkların yayılmasına sebep olabiliyor" diye konuştu.

Büyüker, nikotinin bağımlılık yapan bir madde olduğunu, uzun dönemde ciddi kronik hastalıklara yol açtığını bildirerek, "Nikotin dışında yanma ürünü olarak ortaya çıkan katran olsun, metan gazı olsun, bir çok ağır metaller olsun maddeler var. Sigaranın zararlarını saymakla bitiremeyiz. Uzun dönemde bağışıklık sistemini düşürdüğü için birçok kronik hastalığa, kanser oluşumuna sebep oluyor. Sigaraya spesifik olarak belli kanser oluşumuna neden olabiliyor. Bunların en başında akciğer kanseri geliyor" ifadelerini kullandı.

"TÜTÜN İÇERMEMESİ, ELEKTRONİK SİGARAYI MASUM YAPMIYOR"

Nargile tütününün içeriğindeki aromaların, akciğer tümörlerine yol açtığını bildiren Büyüker, içeriğindeki toksik maddelerin de akciğer iltihaplarına neden olduğunu vurguladı.