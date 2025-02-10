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        Haberler Sağlık Elektronik sigara, diğer tütün mamulleri kadar tehlikeli | Sağlık Haberleri

        Elektronik sigara, diğer tütün mamulleri kadar tehlikeli

        Elektronik sigara, içinde barındırdığı nikotin ve aromatik kimyasalların akciğere verdiği zarar nedeniyle diğer tütün mamulleri gibi tehlike saçıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 09:42 Güncelleme: 10.02.2025 - 09:42
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        Elektronik sigara, diğer tütün mamulleri kadar tehlikeli
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        Dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını tehdit eden sigara bağımlılığı, yalnızca bireysel sağlığı değil, toplumların refahını da etkileyen bir kriz haline geldi. Her yıl sigara kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle milyonlarca insan hayatını kaybediyor.

        Öte yandan sigarayı bırakmak için elektronik sigaraya geçiş yapan bağımlılar, sağlıklarına verdikleri zararın farkında olmayabiliyor.

        Toksikolog Doç. Dr. Sultan Mehtap Büyüker, tütün bağımlılığı türlerinin yıllar içinde değiştiğini ve insanların tütün bağımlılığını yalnızca sigaradan ibaret sandığını belirtti.

        Büyüker, nargile ve elektronik sigaranın da aynı oranda zararlı ve tehlikeli olduğuna işaret ederek, "Sigara tütünü daha denetimliyken, nargile tütünü denetimsiz şekilde satılıyor. Sigaranın zararlarını zaten biliyoruz. Buna rağmen gençlerimiz, insanlarımız tüketiyor" dedi.

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        Sigarayı azaltmak ya da bağımlılığından tamamen kurtulmak isteyen kişilerin sigaraya, "sarma sigara" ve "elektronik sigara" gibi seçeneklere yöneldiğini, bu tarz sigaraların gençler arasında çok yaygın olduğunu vurgulayan Büyüker, "Sigaradan kaçalım derken, daha farklı alışkanlıklar başladı. Mesela nargile tütününü denetleyemiyoruz, denetimsiz tütün kullanılabiliyor. Ayrıca bunlar sadece sağlık sorunlarının, tütünün yarattığı sıkıntıların dışında, bulaşıcı hastalıkların yayılmasına sebep olabiliyor" diye konuştu.

        Büyüker, nikotinin bağımlılık yapan bir madde olduğunu, uzun dönemde ciddi kronik hastalıklara yol açtığını bildirerek, "Nikotin dışında yanma ürünü olarak ortaya çıkan katran olsun, metan gazı olsun, bir çok ağır metaller olsun maddeler var. Sigaranın zararlarını saymakla bitiremeyiz. Uzun dönemde bağışıklık sistemini düşürdüğü için birçok kronik hastalığa, kanser oluşumuna sebep oluyor. Sigaraya spesifik olarak belli kanser oluşumuna neden olabiliyor. Bunların en başında akciğer kanseri geliyor" ifadelerini kullandı.

        "TÜTÜN İÇERMEMESİ, ELEKTRONİK SİGARAYI MASUM YAPMIYOR"

        Nargile tütününün içeriğindeki aromaların, akciğer tümörlerine yol açtığını bildiren Büyüker, içeriğindeki toksik maddelerin de akciğer iltihaplarına neden olduğunu vurguladı.

        Büyüker, elektronik sigara kullanımının 18-24 yaş arası gençlerde çok yaygın olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi: "Sigara kullanan kişiler, sigarayı bırakmak istediğinde elektronik sigaraya yöneliyor. Çok yanlış bir algı var, elektronik sigaranın tütün içermediği, dolayısıyla zararsız olduğu düşünülüyor. Elektronik sigaranın sisteminde ısıtıcı bir hazne var. Bu saf nikotinin buharlaştırarak ciğerlere çekilmesini sağlıyor. Bu buharlaştırmayı kolaylaştırmak için bir takım çözücüler kullanılıyor. Kokusu, tadı, içimi güzel olsun diye bir takım aromatik maddeler ekleniyor ve bunlar kimyasal, kullanıcı bunları da soluyor. Elektronik sigaradan, tütün mamüllerinden alınan nikotinden çok daha yüksek oranda nikotin alınmış oluyor. Çok yanlış bir algı var, gençler arasında kullanımı çok fazla. 'Sigarayı bıraktım, ben elektronik sigara kullanıyorum, daha zararsız' düşüncesi tamamen yanlış bir düşünce."

        Sigarayla, elektronik sigara tüketimi arasında hiçbir fark olmadığının altını çizen Büyüker, "Tütün içermemesi, elektronik sigarayı masum yapmıyor" dedi.

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