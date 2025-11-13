MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 13 Kasım 2025 MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ile sürdü. MasterChef'te Onur'un vedası sebebiyle mavi takım ilk kez bir kişi eksik yarıştı. Takım oyununda şefler yarışmacılardan, 70 ve 80'li yılların retro tabaklarını yapmalarını istedi. Günün sonunda en başarılı tabağı yapan taraf, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazandı. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 13 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte 13 Kasım Perşembe MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...
MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. MasterChef'in yeni formatında her hafta 2 yarışmacı elenerek yarışmaya veda edecek. Hatırlanacağı gibi son olarak Onur MasterChef'e veda eden isim olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise yarışmacılar haftanın üçüncü dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya bir yarışın içine girdi. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 13 Kasım Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Özkan bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme adayları ise Ayten ve Barış oldu
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM:
Ayten (Kaptan)
Sezer
Gizem
Özkan
Ayla
Barış
KIRMIZI TAKIM:
Sümeyye (Kaptan)
Furkan
Çağatay
Hakan
Eylül
Mert
Murat Can