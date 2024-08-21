MasterChef Türkiye'de düello heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için tezgah başına geçti. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Ümmühan ve Nevzat eleme potasına giden isimler olmuştu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef yeni bölümünde yaşanan son gelişmeler...