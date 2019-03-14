Eleq ipucu sorusu 14 Mart saat 20.00 yarışması için "içinde 15 bin senede oluşmuş sütunların bulunduğu 1948'de ortaya çıkarılan Alanya'daki mağaradan" geldi. Eleq yarışması her akşam saat 20.00'da Eleq uygulaması üzerinden oynanıyor. Canlı oynanan yarışmada birincilere ödül bölüştürülüyor. Peki İçinde 15 bin senede oluşmuş sütunların bulunduğu bir dinamit ateşlemesi sonucu 1948'de ortaya çıkarılan Alanya'daki mağara hangisidir? Eleq ipucu sorusu cevabı haberimizde.

ELEQ İPUCU SORUSU - 14 MART

İçinde 15 bin senede oluşmuş sütunların bulunduğu bir dinamit ateşlemesi sonucu 1948'de ortaya çıkarılan Alanya'daki mağara hangisidir?

ELEQ İPUCU CEVABI: DAMLATAŞ MAĞARASI

DAMLATAŞ MAĞARASI HAKKINDA

Antalya, Alanya İlçesi’nde şehir içinde ve deniz kıyısında bulunmaktadır. Merkeze 3 km. dir.

Damlataş Mağarası, 1948 yılında vapur iskelesi inşaatında kullanılmak üzere taş ocağı olarak tespit olunan bugünkü yerinde, bir dinamit ateşlenmesi sonucu bulunmuştur. Birbirinden güzel binlerce sarkıt ve dikitlerle süslü bu mağara hemen koruma altına alınıp mağara hakkında araştırmalara başlanmıştır.

Toplam uzunluğu 30m. olan mağara kuru, yatay mağara tipindedir. 200 m.’lik bir alanı kaplamaktadır. Mağaranın kapısından içeri girince 45-50 m uzunluğunda bir geçit, 13-14 m çapında ve 15 m yüksekliğinde silindirik bir boşluk, ayrıca 15000 senede oluşmuş sütunlar vardır. Mağaranın iki katlı olan boşluğu 2500 metreküp hava ihtiva etmektedir. İçindeki ısı yaz-kış 22.3 derecedir. Mutlak nem 19.6 derece nispi nem %98'dir. Mağara dış tesirlerden arınmış olup havasında bol miktarda asit karbonik vardır. Hava basıncı deniz seviyesinden biraz aşağıda olmasına rağmen 760 mm dir.

Mağara boşluğunun tamamı 180-200 metrekaredir. Mağara etrafındaki kalınlık 10 m'yi bulduğu için çökme ihtimali yoktur. Senenin 5-6 ayında devamlı damlar. Mağaradaki sarkıt ve dikitlerin İ.Ö. 20.000-15.000 yılları arasında meydana geldiği sanılmaktadır. Türkiye’nin turizme açılan ilk mağarasıdır.

Mağaranın Tıbbi Fonksiyonu:

Mağaranın astıma iyi gelen dört vasfı olduğu tespit edilmiştir. Mağaranın ortamında bulunan normalde 8-10 misli fazla karbondioksit, yüksek oranda nem, alçak sühunet, radyoaktive gibi unsurların ilk ikisinin astıma iyi geldiği, diğer ikisinin de yardımcı faktör olarak kabul edildiği bilinmektedir.

Alanya'ya tedavi için gelen hastaların, öncelikle bir doktordan mağaraya girmesinde bir sakınca olmadığına dair rapor alarak, mağaranın ilgili memuruna baş vurması gerekmektedir. Tedavi süresince sembolik bir ücret ödenir.