Elif Ece Uzun'un eşi Mehmet Tuş’a uzaklaştırma kararı da aldırdığı konuşuluken, iş adamından ilk açıklama geldi.

Basına yansıyan haberlerin ardından Mehmet Tuş, Instagram hesabından suskunluğunu bozdu. Tuş, “Evlendikten 3 ay sonra öğrendiğim bazı konulardan dolayı zaten ayrılma kararı almıştım. Hamileliğini öğrendikten sonra bir şansı daha hak ettiğini düşündüm. Şimdi bir an önce boşanmayı seçiyorum." dedi.

Manken ile iş insanı Mehmet Tuş, 2019 yılında Sapanca'daki bir otelde gerçekleşen düğün ile evlenmişti.