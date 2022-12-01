Saçlarından sürükledi! Defalarca bıçakladı! 0:00 / 0:00

DHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde olay, saat 03.00 sıralarında Pınarkent Mahallesi, 134 Sokak'ta meydana geldi.

İKİLİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI Elif Irmak'ın kına gecesinde mutluluğu objektife yansımıştı. Tekstil işçisi Ahmet Emre Irmak (24) ile yaşı küçük olduğu için ailesinin izniyle geçen yıl kasım ayında evlendiği Elif Irmak (18) arasında henüz bilinmeyen nedenle evde tartışma çıktı.

BABASINI BACAĞINDAN BIÇAKLADI Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır. DHA'da yer alan habere göre Ahmet Emre Imrak, tartışma sırasında araya giren babası Hikmet Irmak'ı bacağından bıçakla yaraladı.

KARISINI SÜRÜKLEYEREK EVDEN ÇIKARDI Irmak, ardından Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yaşayan kayınpederinin yanına götürmek için evden çıkardığı eşi Elif´i yaklaşık 100 metre saçından tutarak sürükledi.

SOKAKTA DEFALARCA BIÇAKLADI Sokakta da tartışmayı sürdüren Ahmet Emre Irmak, elindeki bıçağı eşinin göğsüne, karnına ve sırtına sapladı.

ANNESİ İHBARDA BULUNDU Ahmet Emre Irmak'ın olaya tanık olan annesi Nazan Irmak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Gelen sağlık ekibi, sokakta kanlar içinde yatan Elif Irmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hikmet Irmak ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

BIÇAKLA YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI Jandarma, eşini öldürdükten sonra eve dönen Ahmet Emre Irmak'ı suç aleti bıçakla yakalayıp, gözaltına aldı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Elif Irmak'ın cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.

"UYUŞTURUCU TEDAVİSİ GÖRÜYORUM" DEDİ Elif Irmak'ın babası Adem Çimen, damadı için en ağır cezayı istedi. AA'da yer alan habere göre eşi Elif Irmak'ı öldüren Ahmet Emre Irmak'ın ifadesi de ortaya çıktı. Katil zanlısı Irmak'ın, emniyetteki ifadesinde, uyuşturucu tedavisi gördüğünü, bir süre önce akrabalarının yanına gittiğini, kürtaj konusunun geçmesi üzerine eşinin çocuğunu aldırdığından şüphelendiğini belirttiği, eşini babasının evine götürdüğü sırada kendisini kaybettiğini, neler yaşandığını hatırlamadığını öne sürdüğü öğrenildi.

"KIZIM EVLENMEK İSTEDİ" Acı haberle Elif Irmak'ın ailesi gözyaşlarına boğuldu. Elif Irmak'ın babası Adem Çimen, kızının tekstil fabrikasında birlikte çalıştığı kişiyle evlenmek istediğini, 17 yaşında olması nedeniyle düğün yaptıktan 1 yıl sonra nikahlarının kıyıldığını söyledi.