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Haberler Gündem 3. Sayfa Elif Irmak | Denizli'de yaşandı: Saçlarından sürükledi! Bıçaklayıp öldürdü! - Öne çıkan haberler
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Saçlarından sürükledi! Bıçaklayıp öldürdü!

Denizli'de, psikolojik tedavi gördüğü belirtilen 24 yaşındaki Ahmet Emre Irmak tartışıp, kayınpederine götürmek için evden çıkardığı eşi 18 yaşındaki Elif Irmak'ı, saçından tutup yaklaşık 100 metre sürükledikten sonra sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. Araya giren babası Hikmet Irmak'ı da bacağından yaralayan Irmak, jandarma tarafından gözaltına alındı. Katil koca ifadesinde uyuşturucu tedavisi gördüğünü söyledi

Elif Irmak | Denizli'de yaşandı: Saçlarından sürükledi! Bıçaklayıp öldürdü! - Öne çıkan haberler
Saçlarından sürükledi! Defalarca bıçakladı!
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DHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde olay, saat 03.00 sıralarında Pınarkent Mahallesi, 134 Sokak'ta meydana geldi.

İKİLİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Elif Irmak'ın kına gecesinde mutluluğu objektife yansımıştı.
Elif Irmak'ın kına gecesinde mutluluğu objektife yansımıştı.

Tekstil işçisi Ahmet Emre Irmak (24) ile yaşı küçük olduğu için ailesinin izniyle geçen yıl kasım ayında evlendiği Elif Irmak (18) arasında henüz bilinmeyen nedenle evde tartışma çıktı.

BABASINI BACAĞINDAN BIÇAKLADI

Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.
Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.

DHA'da yer alan habere göre Ahmet Emre Imrak, tartışma sırasında araya giren babası Hikmet Irmak'ı bacağından bıçakla yaraladı.

KARISINI SÜRÜKLEYEREK EVDEN ÇIKARDI

Irmak, ardından Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yaşayan kayınpederinin yanına götürmek için evden çıkardığı eşi Elif´i yaklaşık 100 metre saçından tutarak sürükledi.

SOKAKTA DEFALARCA BIÇAKLADI

Sokakta da tartışmayı sürdüren Ahmet Emre Irmak, elindeki bıçağı eşinin göğsüne, karnına ve sırtına sapladı.

ANNESİ İHBARDA BULUNDU

Ahmet Emre Irmak'ın olaya tanık olan annesi Nazan Irmak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Gelen sağlık ekibi, sokakta kanlar içinde yatan Elif Irmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hikmet Irmak ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

BIÇAKLA YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

Jandarma, eşini öldürdükten sonra eve dönen Ahmet Emre Irmak'ı suç aleti bıçakla yakalayıp, gözaltına aldı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Elif Irmak'ın cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.

"UYUŞTURUCU TEDAVİSİ GÖRÜYORUM" DEDİ

Elif Irmak'ın babası Adem &Ccedil;imen, damadı i&ccedil;in en ağır cezayı istedi.
Elif Irmak'ın babası Adem Çimen, damadı için en ağır cezayı istedi.

AA'da yer alan habere göre eşi Elif Irmak'ı öldüren Ahmet Emre Irmak'ın ifadesi de ortaya çıktı. Katil zanlısı Irmak'ın, emniyetteki ifadesinde, uyuşturucu tedavisi gördüğünü, bir süre önce akrabalarının yanına gittiğini, kürtaj konusunun geçmesi üzerine eşinin çocuğunu aldırdığından şüphelendiğini belirttiği, eşini babasının evine götürdüğü sırada kendisini kaybettiğini, neler yaşandığını hatırlamadığını öne sürdüğü öğrenildi.

"KIZIM EVLENMEK İSTEDİ"

Acı haberle Elif Irmak'ın ailesi g&ouml;zyaşlarına boğuldu.
Acı haberle Elif Irmak'ın ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Elif Irmak'ın babası Adem Çimen, kızının tekstil fabrikasında birlikte çalıştığı kişiyle evlenmek istediğini, 17 yaşında olması nedeniyle düğün yaptıktan 1 yıl sonra nikahlarının kıyıldığını söyledi.

"BİZİM RIZAMIZLA EVLENDİLER"

Çimen, "Bizim rızamızla evlendiler. Kızım çok istedi ben de kıramadım. Severek evlendiler. Katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Devletimize güveniyorum. En ağır cezayı alsın istiyoruz. Bir baba olarak çok kötü durumdayım. Çok üzgünüm. Evladım benim canım" diye konuştu.

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