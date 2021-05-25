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Elif Sanchez'den CRR'de müzik ziyafeti

Elif Sanchez, Türk halk müziği, klasik müzik ve caz eğitimini harmanladığı tarzıyla Cemal Reşit Rey Konser Salonu Youtube kanalından yayınlanan konserinde müzikseverlerle buluştu

Elif Sanchez'den CRR'de müzik ziyafeti
Elif Sanchez'den konser
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HABERTURK.COM

Elif Sanchez, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bir konser verdi. Sanchez'e gitarda Cenk Erdoğan, trompet - klavyede Paul Sanchez, kontrbasda Enver Muhamedi, davulda Nedim Ruacan, piyanoda Güldiyar Tanrıdağlı eşlik etti.
Müzisyen bir aileden gelen ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarını üstün başarı ödülüyle bitiren Elif Sanchez, 2017'de Bill Pierce Ödülü ve Akdeniz Müzik Enstitüsü Ödülü'nü kazanarak Berklee College of Music'den mezun oldu.

Elif Sanchez, Boston'da kaldığı süre boyunca 2015'te kurduğu Mediant Collective adlı grubuyla 14 Grammy ödül sahibi Javier Límon'un dikkatini çekti ve 'Refuge of Sound' projesine konuk sanatçı olarak davet edildi.

Elif Sanchez, Boston ve New York'ta Drom NYC, Rockwood Music Hall, The Well Brooklyn, Boston Symphony Hall, Boston Opera House, Berklee Performance Center gibi önemli konser salonları ve caz kulüplerinde performanslar sergiledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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