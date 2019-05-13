Elimi Bırakma'nın heyecanla beklenen 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Elimi Bırakma son bölümde Cansu'nun babasını katil olduğunu öğrenmesi, Azra ile Cenk'in düğün telaşı gibi yaşananlar izleyiciyi ekranlara kilitledi. İşte Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

ELİMİ BIRAKMA 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ELİMİ BIRAKMA 40. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ses kaydını dinleyen ve babasının katil olduğunu öğrenen Cansu hayatının en büyük şokunu yaşamaktadır… Burhan’ın akıbeti Cansu’nun vereceği karara bağlıdır… Cansu nasıl bir karar verecek?

Azmi ve Mesut adım adım Kemal’in katiline yaklaşmaktadır. Burhan bir yandan da onları kendinden uzak tutmaya çalışır…

Azra ve Cenk’i ise yaklaşan düğünün heyecanı sarmıştır. Cenk’in Azra’ya vermeyi planladığı düğün hediyesi Azra’nın hayal bile edemeyeceği kadar anlamlıdır…

Azra da Cenk’e bir sürpriz hazırlamaktadır. Amerika’dan gelen arkadaşıyla Cenk’i tanıştırmak için bir buluşma organize eder. Cenk, başta memnuniyetle kabul ettiği bu buluşmanın nelere yol açacağını henüz bilmemektedir…

Zerrin evinin satışını herkesten gizlemeye çalışırken Feride dünürünün iflas ettiğini öğrenir. Zerrin’in kaderi Feride’nin ellerindedir şimdi… Feride ne yapacak?

Sumru’nun aradığı fırsat sonunda ayağına gelir… Azra’yı zor durumda bırakmaya yönelik planına Serap’ı da dâhil etmenin yollarını aramaya başlar… Sumru Serap’ı ikna edebilecek mi?