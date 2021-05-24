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Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin blok zinciri ölçeklenebilirliğinin sınırları hakkında blog sayfasındauzun bir makale paylaşırken, Tesla CEO'su Elon Musk'ın iddialarını da eleştirdi.

Elon Musk, 15 Mayıs tarihindeki mesajında Dogecoin'in blok boyutunu yüzde 900 artırması durumunda öncü zincir olacağını ifade etmişti.

Buterin ise ölçeklenebilirlik ve verimlilikte bu denli keskin yükselişin kripto paralar ve blok zincirinin temel özelliği merkeziyetsiz yapısını tehlikeye atmadan yapılamayacağını belirtti.

Buterin, bir ağın tek bir hata noktasına sahip olma riskini ortadan kaldırmak için merkeziyetsiz yapının önemini ve ve geniş çapta dağıtılmış bir ağın koordineli saldırılara karşı sahip olduğu korumaları vurguladı. Buterin, bu merkeziyetsizliğin de nodları özgürce çalıştıran düzenli kullanıcılar olmadan başarılamayacağını ifade etti.

Buterin, Ethereum ağının mevcut durumuna istinaden, parçalanmış bir Ethereum'un "muhtemelen bir blok zincirinin tam güvenliğiyle saniyede bir milyon işlemi işleyebileceğini" öngördüğünü söyledi ancak bunun blok zinciri çok değerli yapan merkeziyetsizlikten taviz vermeden başarmanın zaman alacağını söyledi.

— Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2021

Tesla'nın kurucusu ve kripto varlıklara olan ilgisiyle son dönemde piyasalarda sert dalgalanmalara yol açan Musk ise Buterin'in makalesine sosyal medyadan tek bir görsel ce cümleyle yanıt verdi.

Musk, "Doge'den korkuyor" mesajını paylaşırken Jaws filminden esinlenilen bir de afiş paylaştı. Afişin üzerindeki "Bir daha asla dolar kullanmayacaksın" ifadesi dikkat çekti