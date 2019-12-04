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HaberlerFutbolElneny, Avrupa kulüplerinin radarında! Beşiktaş haberleri

Elneny, Avrupa kulüplerinin radarında

Beşiktaş'ın Arsenal'den kiraladığı Muhammed Elneny, Avrupa kulüplerinin gözdesi. Real Betis'in, Mısırlı oyuncuyu kadrosuna katmak istediği iddia edildi

Elneny

İspanya'nın Estadio Deportivo gazetesi, Real Betis'in Muhammed Elneny ile ilgilendiğini okuyucularına duyurdu.

Beşiktaş'ın, Arsenal'den kiraladığı ve son dönemde performansıyla dikkat çeken Mısırlı oyuncu için Londra kulübünün 10 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi.

Haberde Real Betis'in bu transferde ısrarcı olduğu belirtilirken, iki kulübün resmi görüşmelere başlayabileceği ifade edildi.

Arsenal de sezon sonu takıma dönecek olan Elneny'yi satmak istiyor. Mısırlı futbolcunun, bu sezon İtalya'da hayal kırıklığı yaşayan Milan'ın da transfer listesinde olduğu iddia ediliyor.

Mısırlı ön libero, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 7 maçta forma giydi ve bir asiste imza attı.

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