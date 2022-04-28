Dünyanın en zengin iş insanı unvanını alışveriş sitesi Amazon'un başkanı Jeff Bezos'tan bu yıl devralan Elon Musk, son olarak Twitter'ı alarak isminden bir kez daha söz ettirdi. 10 yıl önce 2 milyar Dolar serveti bulunan; buna karşın sadece geçen yıl serveti 68 milyar Dolar artan ve 273.6 milyar Dolar'a çıkan Musk, Twitter'a 44 milyar Dolar ödedi.
Musk'ın bu adımı sonrası 'Twitter'a ödediği rakamla neler yapılabilirdi?' sorusu akıllara geldi. NTV'nin Forbes'tan derlediği habere göre; işte spor dünyasını ilgilendiren senaryolar...
Elon Musk, servetiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen lig organizasyonlarını ve Avrupa'nın 15 elit takımını satın alabilirdi.
Spor bilgi sitesi Sportico'nun verilerine göre Amerikan Futbol Ligi (NFL) 112, Ulusal Basketbol Ligi (NBA) 71, Beyzbol Ligi (MLB) 66 milyon ve Hokey Ligi (NHL) 30 Milyar Dolar'lık bir büyüklüğe sahip. Musk, servetiyle bu liglerin tamamanı satın alabilirdi. Musk, NBA, NHL ve MLB'yi satın aldığı takdirde geriye yaklaşık 100 milyar Dolar'lık bir serveti daha artabilirdi.
TWITTER PARASINA AVRUPA'NIN 15 BÜYÜK KULÜBÜ
Musk, Twitter'ı satın almasaydı sosyal medya devine ödediği rakamla, kurallar el verseydi Avrupa'nın 15 futbol takımının sahibi olabilirdi. Zira UEFA, organizasyonlarına aynı kurum veya kişinin sahip olduğu kulüplerin katılmasına izin vermiyor.
Avrupa'nın 15 büyük kulübünün dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes'a göre toplam değeri 41 milyar Euro (42,79 milyar Dolar) ediyor.
Kulüplerin değerleri şöyle:
Barcelona: 4.49 milyar Euro
Real Madrid: 4.4 milyar Euro
Bayern Münih: 3.98 milyar Euro
Manchester United: 3.9 milyar Euro
Liverpool: 3.87 milyar Euro
Manchester City: 3.77 milyar Euro
Chelsea: 3.02 milyar Euro
Arsenal: 2.64 milyar Euro
PSG: 2.36 milyar Euro
Tottenham: 2.17 milyar Euro
Juventus: 1.84 milyar Euro
Dortmund: 1.79 milyar Euro
Atletico 940 milyon Euro
Inter 70 milyon Euro
Everton: 620 milyon Euro
Toplam: 40.63 milyar Euro
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