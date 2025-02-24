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        Haberler Dünya Elon Musk, federal çalışanlara gönderilen e-postaların 'yolsuzluğu saptamayı' amaçladığını belirtti | Dış Haberler

        Elon Musk, federal çalışanlara gönderilen e-postaların 'yolsuzluğu saptamayı' amaçladığını belirtti

        ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk, federal hükümet çalışanlarından geçen hafta tamamladıkları işleri detaylandırmalarını talep eden e-postaların "yolsuzluğu saptamak" için gönderildiğini bildirdi. Çalışanlar ise duruma tepkili. FBI dahil birçok kurum, çalışanlarına, 'e-postaya cevap verilmemesi' mesajını iletti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 24.02.2025 - 10:42 Güncelleme: 24.02.2025 - 10:54
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        Musk'tan federal çalışanlara, 'tartışmalı' e-posta
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        Musk, tepki çeken e-postalara ilişkin X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        "Hükümet bünyesinde çalışan çok sayıda insan o kadar az iş yapıyor ki çoğu zaman e-postalarını bile kontrol etmiyorlar. Bazen var olmayan ya da ölmüş kişilerin maaş aldığını düşünüyoruz." ifadelerini kullanan Musk, bu talebin yolsuzluğu doğrudan saptamak için iletildiğini belirtti.

        Öte yandan Musk, e-posta uygulamasına tatmin edici yanıt verenlerin bulunduğunu, bu kişilerin terfi için değerlendirileceğini vurguladı.

        Trump'ın bürokratlarından Musk'a tepki

        Ancak Donald Trump tarafından atanan bürokratlardan bazıları, çalışanlarının Musk'ın e-postasına yanıt vermemesini istedi.

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        F.B.I., Savunma, Dışişleri, Enerji, Sağlık ve İnsani Hizmetler ve İç Güvenlik Bakanlıkları da dahil olmak üzere bazı kurumlardaki yetkililer çalışanlarına e-postaya yanıt vermemelerini söyledi.

        F.B.I Direktörü Kash Patel, çalışanlara gönderdiği e-postada FBI'ın tüm inceleme süreçlerinden sorumlu olduğunu ve çalışanlara şimdilik herhangi bir yanıt vermemeleri gerektiğini belirtti.

        Musk'ın federal personele yönelik e-posta uygulaması

        Musk, X'teki paylaşımında, federal hükümet personeline işlerini 5 maddeyle detaylandırmalarını talep eden e-posta yollayarak pazartesiye kadar geri dönüş yapılmaması halinde "istifa etmiş sayılacaklarını" duyurmuştu.

        Musk'ın e-postası, sadece yürütme organında değil yargı organında görev yapan federal yargıçların gelen kutularına bile ulaşmıştı.

        Federal mahkemelerin idari ofisi, yargıçlara ve personele, "Bu e-postanın yargıdan ya da idari ofisten kaynaklanmadığını ve herhangi bir işlem yapılmamasını öneriyoruz" tavsiyesinde bulunmuştu.

        Kamuoyunun tepkisi, Trump yönetiminin perde arkasında Musk'ın 'kontrolsüz gücünün' algılanması konusunda artan bir huzursuzluğu yansıtıyor.

        Musk ise, uygulamanın ABD Başkanı Donald Trump'ın yönergelerine uygun olduğunu kaydetmişti.

        Federal hükümet çalışanları, "Geçen hafta ne yaptın?" başlıklı e-postayı sosyal medya mecralarından paylaşarak duruma tepki göstermişti.

        Uygulama, Trump'ın Musk'ı "daha saldırgan" davranmaya çağırmasından sonra gündeme gelmişti.

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