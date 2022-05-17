Musk'tan Biden'a bir tepki daha 0:00 / 0:00

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ABD'de 40 yılın en yüksek enflasyon rakamları görülürken tartışmalar sürüyor.

Bu tartışmalara katılan son isimlerden biri de dünyanın en zengin insanı Elon Musk oldu. Tesla ve SpaceX'in kurucusu Musk, ABD ekonomisinin resesyona gireceğini ama bunun her zaman kötü olmadığını da söyledi.

Business Insider'ın haberine göre Musk, ABD'nin resesyondan çıkmasının 12-18 ayı alabileceğini de sözlerine ekledi.

Konuya ilişkin Biden'ı da eleştiren Musk, bu sürecin en önemli sebeplerinden birinin Biden yönetimi olduğu imasında bulundu ve "Bu yönetim çok bir şey yapıyormuş gibi görünmüyor. Trump'ı bir kenara koyacak olursak Trump yönetimi, bazı konuları çözüme ulaştırmada daha efektiflerdi" dedi.

"Bu durumu anlamak ve çözmek o kadar da karışık değil" diyen Musk Biden için "Biden'ın ne yaptığını anlamak açıkçası zor" diye ekledi.

DAHA ÖNCE DE ELEŞTİRMİŞTİ

Elon Musk Twitter'dan yaptığı açıklamada daha önce de ABD Başkanı Biden'a tepki göstermişti.

Musk, "Biden'ın hatası, ülkeyi dönüştürmek için seçildiğini düşünmesi ama aslında herkesin daha az drama için onu seçmesi" ifadelerini kullanmıştı.

Musk Twitter hesabında ayrıca "2024'te daha az bölücü bir adayın daha iyi olacağını ancak yine de Trump'ın Twitter'a geri dönmesi gerektiğini düşündüğünü" de söylemişti.